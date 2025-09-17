ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઓક્ટોબરમાં આ 4 રાશિઓને મળશે કુબેરનો ખજાનો, સોના-ચાંદીથી ભરાઈ જશે તિજોરી !

Budh Uday: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ઓક્ટોબર મહિનો ચાર રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ ખાસ સાબિત થશે, કારણ કે આ સમય દરમિયાન તેમના ખજાના ધનથી ભરેલા રહેશે. ચાલો તેમના વિશે વધુ જાણીએ.
 

Updated:Sep 17, 2025, 10:38 AM IST

image

Budh Uday: બુધ ગ્રહને ધન, બુદ્ધિ અને વાણીનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ઓક્ટોબર મહિનામાં બુધ ગ્રહ બે વાર પોતાનું સ્થાન બદલશે, જે ઘણા લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવશે.  

image

આ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. બુધની સ્થિતિમાં બે ફેરફારને કારણે, મોટી સંખ્યામાં લોકોના ભાગ્ય બદલાઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેમને કરોડોની સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની તક મળશે. ચાલો જાણીએ કે કઈ રાશિના લોકોનું ભાગ્ય બદલાઈ શકે છે.  

image

વૃશ્ચિક રાશિ: આ રાશિના લોકોને આ મહિને નાણાકીય લાભ મળશે. તેમના કારકિર્દીમાં સુવર્ણ તકો ઊભી થશે. પ્રેમ અને લગ્નજીવન સારું રહેશે.  

image

તુલા રાશિ: બુધની કૃપાના કારણે, તુલા રાશિના જાતકોને ઓક્ટોબરમાં નાણાકીય લાભની ઘણી તકો મળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારા ઘણા પ્રયાસો સફળ થશે. ઘણી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે. અટકેલા પૈસા પણ પાછા મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.

image

સિંહ રાશિ: આ મહિનો સિંહ રાશિના લોકો માટે સંપત્તિમાં વધારો લાવશે. આ લોકોને જૂના રોકાણો, મિલકત ખરીદવાની તકો અને પરિવાર તરફથી નાણાકીય સહાયનો લાભ મળી શકે છે. તેઓ અણધારી કારકિર્દીમાં પ્રગતિનો પણ અનુભવ કરી શકે છે.  

image

મેષ રાશિ: ઓક્ટોબર મેષ રાશિના લોકો માટે નાણાકીય લાભનો મહિનો છે. બુધની ચાલમાં પરિવર્તન મેષ રાશિના લોકો માટે શુભ પરિણામો લાવશે. તેમને કામ પર પ્રમોશન, વ્યવસાયમાં નફો અને અટકેલા પૈસાની પાછા મળી શકે છે. જે લોકો અવિવાહિત છે તેમને જીવનસાથી મળશે.  

image

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

