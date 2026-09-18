/ખુલી જશે ધનની તિજોરી, રાધા અષ્ટમીથી આ 4 રાશિઓને થશે મોટો લાભ!

Radha Ashtami 2026 Rashifal: 19 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ઉજવાતી રાધાષ્ટમી ઘણી રીતે ખૂબ જ ખાસ રહેશે. આ દિવસ આયુષ્માન યોગ, સૌભાગ્ય યોગ અને રવિ યોગના દુર્લભ ત્રિ-ગ્રહ સંયોગની રચનાને દર્શાવે છે. આ શુભ યોગોના પ્રભાવ હેઠળ, ચાર પસંદ કરેલી રાશિઓ માટે સુવર્ણ યુગ શરૂ થવાનો છે. તો, ચાલો તે રાશિઓ વિશે જાણીએ.
Radha Ashtami 2026 Rashifal: હિન્દુ ધર્મમાં, ભાદ્રપદ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (તેજસ્વી પખવાડિયા)ની અષ્ટમી તિથિનું વિશેષ મહત્વ છે. કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીના બરાબર પંદર દિવસ પછી આવતા આ પવિત્ર તહેવારને રાધા રાણીના પ્રગટ થવાના ઉત્સવ અથવા રાધા અષ્ટમી તરીકે ખૂબ જ આનંદથી ઉજવવામાં આવે છે.
ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, જેમ આ બ્રહ્માંડ ભગવાન કૃષ્ણ વિના અધૂરું છે, તેવી જ રીતે રાધા રાણીના આશીર્વાદ વિના પોતાના પ્રિયજનની પૂજા પણ અધૂરી છે. આ વર્ષે, 19 સપ્ટેમ્બર, 2026 ના રોજ, આ શુભ તહેવાર એક ખાસ ગ્રહ સ્થિતિ અને અત્યંત દુર્લભ સંયોગો દ્વારા ચિહ્નિત થઈ રહ્યો છે, જે પસંદગીની રાશિઓ માટે સુવર્ણ યુગની શરૂઆત કરશે.
વૃષભ રાશિ: રાધાષ્ટમી પછીનો સમય વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે. શુક્ર આ રાશિનો સ્વામી હોવાથી, અને આ શુભ યોગોના પ્રભાવથી પ્રેમ અને સુંદરતાના પરિબળો મજબૂત બનશે, તેથી નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાના સંકેતો છે. લાંબા સમયથી અટકેલા વ્યવસાયિક સાહસોને વેગ મળશે. નવી ભાગીદારી અથવા પ્રોજેક્ટ્સથી નફો થવાની પ્રબળ સંભાવના છે. ઘરમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે, અને શુભ ઘટનાઓ શક્ય બનશે.
તુલા રાશિ: શુક્ર પણ તુલા રાશિનો શાસક ગ્રહ છે, અને આ દુર્લભ સંયોગો આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. આવકમાં વધારો થવાના નવા રસ્તા ખુલશે, જેનાથી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે. વૈવાહિક અને રોમેન્ટિક જીવન ગાઢ બનશે. અંતર દૂર થશે અને સંબંધો મધુર બનશે.
મીન રાશિ: ગુરુ રાશિના શાસક આ રાશિના જાતકને રાધાષ્ટમી પર શુભ યુતિઓ પછી જબરદસ્ત ભાગ્યનો અનુભવ થશે. આ ગ્રહ સ્થિતિ જીવનમાં ઘણા અવરોધોને આપમેળે દૂર કરશે. આજીવિકા અથવા વ્યવસાય માટે વિદેશ યાત્રા અથવા નફાકારક લાંબા અંતરની યાત્રાઓ થઈ શકે છે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને કામ પર પ્રમોશન અથવા મોટી જવાબદારી મળવાની શક્યતા છે.
કર્ક રાશિ: કર્ક રાશિના જાતકોને ભગવાન ચંદ્ર અને શ્રી રાધારાણીના વિશેષ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. આ શુભ યોગોના પ્રભાવથી માનસિક શાંતિ અને તમામ પ્રકારના તણાવમાંથી રાહત મળશે. જો તમારા પૈસા ક્યાંક ફસાયેલા હોય, તો તે પાછા મળવાની પ્રબળ શક્યતા છે. સમાજમાં તમારી ખ્યાતિ અને પ્રતિષ્ઠા વધશે, જેનાથી કામ પર તમારા નિર્ણયોની પ્રશંસા થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)