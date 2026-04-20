Photos: આ 5 કલાકારોએ 'જેઠાલાલ' બનવાની પાડી હતી ના, દિલીપ જોશીએ તક મળતા જ મચાવી દીધી ધમાલ
TMKOC: તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા સીરિયલમાં જેઠાલાલનું પાત્ર દિલીપ જોશી ભજવી રહ્યા છે પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આ પાત્ર માટે દીલિપ જોશી પહેલી ચોઈસ નહતા. અગાઉ કેટલાક કલાકારોને આ પાત્ર ઓફર કરાયું હતું પરંતુ તેમણે કોઈ કારણસર ના પાડી દીધી.
2008થી શરૂ થયેલી તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા સીરિયલમાં જેઠાલાલ, દયાબેન, ચંપકચાચા, ટપ્પુ, બબીતાજી....વગેરે એવા અનેક પાત્રો છે જે દર્શકોના દિલોદિમાગ છવાઈ ગયા છે અને રાજ કરે છે. પરંતુ આ બધામાં જેઠાલાલનું પાત્ર તો કઈક વધારે જ લોકોના હ્રદય પર રાજ કરે છે. જેઠાલાલાના પાત્રમાં દિલીપ જોશીએ એવો તે રંગ જમાવ્યો છે કે વાત ન પૂછો. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આ પાત્ર પહેલા દિલીપ જોશીને નહીં પરંતુ બીજા કલાકારોને ઓફર કરાયો હતો. એવા 5 કલાકારો વિશે જાણીએ જેમને જેઠાલાલનું પાત્ર ઓફર કરાયું હતું અને તેમણે ના પાડી દીધી.
જેઠાલાલના પાત્રમાં દિલીપ જોશી જામી ગયા
તારક મહેતા...માં જેઠાલાલના પાત્રમાં દિલીપ જોશીએ એવો તે કમાલ કર્યો છે કે હવે તો દર્શકોને એમ જ લાગે કે જેઠાલાલના પાત્રમાં કોઈ બીજી હોઈ જ ન શકે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે આ રોલ પહેલા અન્ય કેટલાક કલાકારોને ઓફર કરાયો હતો અને તેમણે કોઈ કારણસર આ ભૂમિકા ભજવવાની ના પાડી હતી. મીડિયા રિપોર્ટસ મુજબ જેઠાલાલનું પાત્ર અગાઉ ટેલિવિઝનના કેટલાક દમદાર કલાકારોને ઓફર કરાયો હતો. જાણો તેમના વિશે.
રાજપાલ યાદવ
હાલ ભૂત બંગલા ફિલ્મમાં રાજપાલ યાદવ ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. બોલીવુડમાં પણ રાજપાલ યાદવ એક જાણીતું નામ છે. પોતાની કોમિક ટાઈમિંગ અને પંચલાઈનો માટે તે જાણીતા છે. હંગામા, ફીર હેરાફેરી, ચૂપ ચૂપ કે જેવી યાદગાર ફિલ્મો છે. પરંતુ ઘણાને એ ખબર નહીં હોય કે રાજપાલ યાદવને જેઠાલાલનું પાત્ર ઓફર થયું હતું પરંતુ તેમણે ના પાડી દીધી. કારણ કે તેઓ ફક્ત ફિલ્મો પર ફોકસ કરવા માંગતા હતા.
અલી અસગર
કલાકાર અલી અસગરને પણ આ ભૂમિકા ઓફર થઈ હતી પરંતુ અગાઉના વર્ક કમિટમેન્ટ્સના કારણે તેમણે ના પાડી દીધી. કુટુંબ, કહાની ઘર ઘર કી, કોમેડી સર્કસ, ખાસ તો ધ કપિલ શર્મા શોમાં દાદીના પાત્રથી પ્રખ્યાત થયેલા અલી અસગર પણ કોમેડીની દુનિયાનું મોટું નામ છે.
કિકુ શારદા
ધ કપિલ શર્મા શોમાં પલક અને બચ્ચા યાદવની યાદગાર ભૂમિકા ભજવી ચૂકેલા કીકુ શારદાને પણ જ્યારે જેઠાલાલની ભૂમિકા ઓફર થઈ તો તેમણે ના પાડી હતી કારણ કે તેઓ ફૂલ ફ્લેજ સિરીયલમાં કામ કરવા માંગતા નહતા.
અહેસાન કુરેશી
જાણીતા સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન અહેસાન કુરુશીને પણ જેઠાલાલ બનવાની તક મળી હતી પરંતુ તેમણે ના પાડી દીધી. ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન લાફ્ટર ચેલેન્જમાં તેઓ ભાગ લઈ ચૂક્યા છે.
યોગેશ ત્રિપાઠી
વર્ક કમિટમેન્ટના કારણે યોગેશ ત્રિપાઠીએ પણ જેઠાલાલની ભૂમિકા ભજવવાની ના પાડી હતી. ભાભીજી ઘર પર હૈ સિરીયલમાં હપ્પુ સિંહ પોલીસકર્મીની ભૂમિકા ભજવીને તેઓ જાણતા થયા હતા.
