  /15 લાખના બજેટમાં છે આ 5 બેસ્ટ SUVs, લેટેસ્ટ ફીચર્સ સાથે મળશે દમદાર માઇલેજ

15 લાખના બજેટમાં છે આ 5 બેસ્ટ SUVs, લેટેસ્ટ ફીચર્સ સાથે મળશે દમદાર માઇલેજ

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 05, 2026, 12:26 PM IST|Updated: May 05, 2026, 12:26 PM IST

15 લાખથી ઓછા બજેટમાં બેસ્ટ SUVs કઈ છે? જાણો Kia Sonet, Tata Nexon, Brezza, Creta અને Scorpio-N ના ફીચર્સ, કિંમત અને ક્યો છે સૌથી સારો વિકલ્પ.
 

1/6

ભારતમાં 15 લાખ રૂપિયાના બજેટમાં SUV ખરીદનાર માટે હવે વિકલ્પની કોઈ કમી નથી. । Mahindra & Mahindra, Tata Motors અને  Maruti Suzuki જેવી કંપનીઓ આ સેગમેન્ટમાં ઘણા શાનદાર મોડલ્સની ઓફર આપી રહી છે. ખાસ વાત છે કે આ ગાડીઓમાં પેનોરમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ અને  ADAS જેવા એડવાન્સ ફીચર્સ પણ મળવા લાગ્યા છે, જેનાથી આ ગાડીઓ મિડલ ક્લાસ માટે પરફેક્ટ પેકેજ બની ગઈ છે.

1. Kia Sonet: બજેટમાં પ્રીમિયમ ફીચર્સ2/6

Kia Sonet આ સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તી SUVs માંથી એક છે, જેની શરૂઆતી કિંમત 7.32 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ બંને એન્જિન વિકલ્પ મળે છે. ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 10.2-ઇંચ ટચસ્કક્રીન, Bose સાઉન્ડ સિસ્ટમ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને ADAS જેવી સુવિધાઓ મળે છે, જે તેને ફ્રીમિયમ ફીલ આપે છે.

2. Tata Nexon: સેફ્ટી અને પરફોર્મંસનું દમદાર કોમ્બિનેશન3/6

Tata Nexon લાંબા સમયથી ભારતીય બજારમાં લોકપ્રિય એસયુવી રહી છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 7.37 લાખ રૂપિયા છે અને તે પેટ્રોલ, ડીઝલ, સીએનજી અને ઈવી બધા વિકલ્પમાં ઉપલબ્ધ છે. FY2026 માં તે સૌથી વધુ વેચાનાર સબ-4 મીટર એસયુવી રહી. તેમાં 10.25 ઇંચ ડિસ્પ્લે, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને 5 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ જેવા ફીચર્સ મળે છે.

3. Maruti Suzuki Brezza: માઇલેજમાં દમદાર4/6

Brezza તે લોકો માટે સારો વિકલ્પ છે જે ફ્યુલ એફિશિએન્સી અને વિશ્વાસપાત્ર બ્રાન્ડ ઈચ્છે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 8.26 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં 1.5 લીટર પેટ્રોલ એન્જિનની સાથે સીએનજીનો વિકલ્પ પણ મળે છે. ફીચર્સમાં સનરૂફ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને 360 ડિગ્રી કેમેરા સામેલ છે.

4. Hyundai Creta: ફીચર્સમાં સૌથી આગળ5/6

Hyundai Creta ભારતની સૌથી લોકપ્રિય એસયુવીમાંથી એક છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 10.79 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન બંને વિકલ્પ મળે છે. પેનોરમિક સનરૂફ, વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ અને લેવલ-2 ADAS જેવા ફીચર્સ તેને પ્રીમિયમ એસયુવી બનાવે છે.

5. Mahindra Scorpio-N: પાવર અને રન-ટફ લુક6/6

જો તમે દમદાર અને રફ-ટફ એસયુવી ઈચ્છો છો તો Mahindra Scorpio-N એક સારો વિકલ્પ બની શકે છે. તેની શરૂઆતી કિંમત 13.49 લાખ રૂપિયા છે. તેમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ એન્જિન સાથે 4WD નો વિકલ્પ પણ મળે છે, જે તેને ઓફ-રોડિંગ માટે ઉપયોગી બનાવે છે.  

