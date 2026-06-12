/આ 5 દિગ્ગજ પ્લેયર છેલ્લીવાર ફિફા વર્લ્ડકપ રમશે, પછી લઈ લેશે ફુટબોલમાંથી સંન્યાસ

FIFA Worldcup 2026 : ફિફા વર્લ્ડકપનો ધમાકેદાર પ્રારંભ થઈ ગયો છે. અમેરિકા, કેનેડા અને મેક્સિકોની મેજબાનીમાં આ ભવ્ય ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું છે. ફિફા વર્લ્ડકપમાં પહેલીવાર દુનિયાભરની 48 ટીમ ભાગ લઈ રહી છે. પહેલીવાર 100 થી વધુ મુકાબલા થશે. જોકે, ફિફાના ફેન્સ માટે નિરાશાજનક વાત પણ છે કે, આ ફિફા વર્લ્ડકપ અનેક સ્ટાર ખેલાડીઓની અંતિમ ટુર્નામેન્ટ બની શકે છે. આવા 5 પ્લેયર છે.
લુકા મોડ્રિક ક્રોએશિયાને વિશ્વકપ 2018 ની ફાઈનલમાં પહોંચાડી ચૂક્યા છે. એ ટુર્નામેન્ટમાં તેને ગોલ્ડન બુટ પણ મળ્યો હતો. હવે તેઓ 40 વર્ષની વયે પહોંચી ગયા છે. મીડફિલ્ડના જાદુગર કહેવાતા મોડ્રિક પોતાની અંતિમ વર્લ્ડકપને યાદગાર બનાવવાનો પૂરતો પ્રયાસ કરશે.
નેમાર જુનિયર લાંબા સમયથી ઈજાગ્રસ્ત છે. કોઈને આશા ન હતી કે, પરંતું તેમ છતાં તેમને ફિફા વર્લ્ડકપમાં જગ્યા મળી છે. ઈજાગ્રસ્ત હોવાને કારણે ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ રમવા પર જ શંકા છે. તેઓ 34 વર્ષના છે. હજી સુધી નિવૃત્તિના વય પર નથી પહોંચ્યા, પરંતું આ તેમની અંતિમ ટુર્નામેન્ટ માનવામાં આવે છે. નેમાર 2002 ના બાદથી વર્લ્ડકપ ન જીતી શકનાર બ્રાઝિલને ચેમ્પિયન બનાવવા ઈચ્છે છે.
જર્મનીના 2014 ના વર્ષમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનારા થોમસ મુલર 36 વર્ષના થયા છે. દબાણમાં પણ ઉત્કુષ્ઠ પ્રદર્શન કરવા માટે પોતાની ઓળખ બનાવનારા મુલરનો આ અંતિમ ફિફા વર્લ્ડકપ હોઈ શકે છે. 131 મેચમાં એટેકિંગ મિડફીલ્ડર મુલરના નામે 45 ગોલ છે.
આર્જેન્ટીનાને પોતાની કેપ્ટનશીપમાં વર્લ્ડકપ 2022 માં ચેમ્પિયન બનાવનારા મેસી 20 જુનના રોજ 39 વર્ષના થઈ જશે. આગામી ફિફા વર્લ્ડકપ 2030 માં આવશે, ત્યારે તેઓ 43 વર્ષના હશે. આવામાં ફિફા વર્લ્ડકપ 2026 તેમના કરિયરનો અંતિમ વર્લ્ડકપ હોઈ શકે છે. મેસીને સર્વકાલીન મહાન ફુટબોલર માનવામાં આવે છે. તેઓ બે વાર ગોલ્ડન બોલનો એવોર્ડ જીતી ચૂક્યા છે.
41 વર્ષના થઈ ચૂકેલા પોર્ટુગલના સ્ટાર ફોરવર્ડ ક્રિસ્ટીયાનો રોનાલ્ડો પોતાના છઠ્ઠા વર્લ્ડકપ રમવાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે. તેમની ઉંમરને જોતા આ તેમનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ માનવામાં આવે છે. ગત બે દાયકામાં પોતાના કરિશ્માઈ ખેલથી તેઓએ ફુટબોલ ફેન્સને દિવાના બનાવ્યા છે. આ કારણે તેઓ વિશ્વના મહાન ફુટબોલરમાંથી એક છે. તેમનું સપનુ પોર્ટુગલને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવવાનો છે. રોનાલ્ડો પોર્ટુગલ માટે 228 મેચમાંથી 143 ગોલ કરી ચૂક્યા છે.