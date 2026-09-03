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ટીમ ઈન્ડિયાના આ 5 ખેલાડીઓ 2026માં કરી શકે છે નિવૃત્તિની જાહેરાત, વારંવાર કરવામાં આવી રહ્યા છે ઇગ્નોર

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 03, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:17 PM IST

Team India : ટીમ ઈન્ડિયાએ હવે ભવિષ્ય માટે ટીમ તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. પરિણામે કેટલાક અનુભવી ખેલાડીઓને સારું પ્રદર્શન કરવા છતાં ફક્ત તેમની ઉંમરને કારણે વાપસીની તકનો ઇનકાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. પરિસ્થિતિને જોતાં આ સ્ટાર ખેલાડીઓ હવે તેમના ભવિષ્ય અંગે મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે.

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Team India : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં ત્રણેય ફોર્મેટમાં પરિવર્તનના તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે. પરિણામે ટીમ મેનેજમેન્ટ અને પસંદગીકારો ઘણા યુવા ખેલાડીઓને તક આપી રહ્યા છે, જેમાં સ્ટાર અનુભવી ખેલાડીઓ પાછળ રહી ગયા છે. કેટલાક અનુભવી ખેલાડીઓ ઘરેલુ ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન કરવા છતાં વાપસી કરી શકતા નથી. તેથી આવા સ્ટાર ખેલાડીઓ માટે નિવૃત્તિ એકમાત્ર વિકલ્પ હોય તેવું લાગે છે.

મોહમ્મદ શમી2/6

મોહમ્મદ શમી

સ્ટાર બોલર શમી ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 પછી ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમ્યો નથી. બહાર થયા પછી ઘરેલુ ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરવા છતાં શમી હજુ સુધી વાપસી કરી શક્યો નથી. સંજોગોને જોતાં તે 2026ના અંત પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી શકે છે, જોકે તે હજુ પણ IPLમાં રમતો જોવા મળી શકે છે.

ભુવનેશ્વર કુમાર3/6

ભુવનેશ્વર કુમાર

ફાસ્ટ બોલર ભુવનેશ્વર કુમાર પણ આ યાદીમાં છે. IPLમાં RCB માટે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો હોવા છતાં તે T20 ટીમમાં વાપસી સુરક્ષિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી નેશનલ ટીમની બહાર રહેલો ભુવનેશ્વર કુમાર પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો નિર્ણય લઈ શકે છે.

રોહિત શર્મા4/6

રોહિત શર્મા

ટીમ ઇન્ડિયાનો ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા પણ આ યાદીમાં સામેલ થઈ શકે છે. બીસીસીઆઈ તેના ભવિષ્ય પર વિચાર કરી રહ્યું છે અને ટીમ મેનેજમેન્ટ યશસ્વી જયસ્વાલને મેદાનમાં ઉતારવા માટે ઉત્સુક છે. આ સંજોગોમાં રોહિત શર્માને ટીમમાંથી બહાર થઈ શકે છે. જો કે, અનુભવી રોહિત શર્મા આવું થાય તે પહેલાં નિવૃત્તિ લેવાનું નક્કી કરી શકે છે.  

યુઝવેન્દ્ર ચહલ5/6

યુઝવેન્દ્ર ચહલ

લેગ-સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલ લગભગ બે વર્ષથી ટીમ ઈન્ડિયાનો ભાગ નથી. ટીમ હાલમાં યુવા સ્પિનરોને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે, જેના કારણે એવી શક્યતા છે કે ચહલની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી અસરકારક રીતે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. પરિણામે તે 2026ના અંત પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી શકે છે, જોકે તે હજુ પણ IPLમાં રમતો જોવા મળશે.  

ઉમેશ યાદવ6/6

ઉમેશ યાદવ

ફાસ્ટ બોલર ઉમેશ યાદવ પણ લાંબા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયા સેટઅપમાંથી બહાર છે. તે IPL ઓક્શનમાં પણ અનસોલ્ડ રહ્યો હતો એટલે કે તે હાલમાં ક્યાંય રમી રહ્યો નથી. આ સંજોગોમાં ઉમેશ યાદવ માટે નિવૃત્તિ એકમાત્ર વિકલ્પ હોય તેવું લાગે છે અને તે આ વર્ષે આ મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે.

TAGS:
Team India
Bhuvneshwar Kumar

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