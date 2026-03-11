T20 વર્લ્ડ કપ સાથે આ 5 ખેલાડીઓની કારકિર્દીનો અંત ? ગમે ત્યારે લઈ શકે છે નિવૃત્તિ
T20 World Cup 2026 : સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 95 રનથી હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ જીતી હતી. આ ટુર્નામેન્ટ સાથે કેટલાક ખેલાડીઓની કારકિર્દીનો અંત આવી શકે છે.
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ના રોમાંચક સમાપન પછી ક્રિકેટ જગતમાં પરિવર્તનની લહેર સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. ભારતની ટાઇટલ જીતની ઉજવણી વચ્ચે આ ટુર્નામેન્ટ ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓની આંતરરાષ્ટ્રીય T20 કારકિર્દી પણ સમાપ્ત થશે.
બાબર આઝમ (પાકિસ્તાન)
વર્લ્ડ કપ 2026 પાકિસ્તાનના દિગ્ગજ બેટ્સમેન બાબર આઝમ માટે તણાવપૂર્ણ રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેના સ્ટ્રાઇક રેટ અને ટીમમાં સ્થાન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમના નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાદ એવું માનવામાં આવે છે કે બાબર સફેદ બોલ ક્રિકેટમાં તેની બેટિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી શકે છે.
સૂર્યકુમાર યાદવ (ભારત)
વર્લ્ડ કપ જીતનાર ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ માટે નિવૃત્તિ લેવાનો આ યોગ્ય સમય હોઈ શકે છે. 35 વર્ષથી વધુ ઉંમરના સૂર્યાએ ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતાડીને પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે. તેથી હવે યુવા ક્રિકેટરો માટે જગ્યા ખાલી કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે. જોકે સૂર્યા ભારતીય ટીમ સાથે 2028 ઓલિમ્પિક ગેમ્સ અને T20 વર્લ્ડ કપ રમવા માંગે છે, પરંતુ બંને ટુર્નામેન્ટ હજુ ઘણી દૂર છે.
આદિલ રશીદ (ઇંગ્લેન્ડ)
લેગ-સ્પિનર આદિલ રશીદ જે ઇંગ્લેન્ડની બે વર્લ્ડ કપ જીત (2019 અને 2022)નો હીરો છે, તે હવે 38 વર્ષનો છે. સ્પિન-ફ્રેન્ડલી પિચો પર પોતાનો જાદુ દર્શાવ્યા પછી રાશિદ હવે નવા સ્પિનરોને તક આપવા માટે T20 ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ શકે છે.
ગ્લેન મેક્સવેલ (ઓસ્ટ્રેલિયા)
ઓસ્ટ્રેલિયાનો ગ્લેન મેક્સવેલ હવે 37 વર્ષની ઉંમરે છે, તેની T20 ચપળતા જાળવી રાખવી વધુને વધુ પડકારજનક બની રહી છે. 2026ના વર્લ્ડ કપ પછી મેક્સવેલ આંતરરાષ્ટ્રીય T20માંથી નિવૃત્તિ લઈ શકે છે અને વિશ્વભરની T20 લીગમાં ફ્રીલાન્સર તરીકે રમવાનું ચાલુ રાખી શકે છે.
મોહમ્મદ નબી (અફઘાનિસ્તાન)
અફઘાનિસ્તાનનો સૌથી દિગ્ગજ ક્રિકેટર મોહમ્મદ નબી હવે 41 વર્ષનો છે. તે વિશ્વના સૌથી મોટી ઉંમરનો એક્ટિવ T20 ખેલાડીઓમાંના એક છે. નબીએ પહેલાથી જ સંકેત આપ્યો હતો કે 2026 વર્લ્ડ કપ તેની કારકિર્દીનો અંતિમ તબક્કો હશે. તેની વિદાય અફઘાન ક્રિકેટમાં એક મહાન યુગનો અંત લાવશે.
