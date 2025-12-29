Bad Cholesterol: નસોમાં ભરાયેલું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ સાફ કરી નાખશે આ 5 શાક, આજથી જ ડાયટમાં કરી લો સામેલ
Vegetables for Bad Cholesterol: આજકાલની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં આપણી લાઈફસ્ટાઈલ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ છે કે તેના કારણે શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ જેવી બીમારીઓ વધી જાય છે. જો શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે તો તેની પાછળ ઘણી અન્ય સમસ્યા પણ વધે છે. આજે જાણીએ બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કયા પાંચ શાક ઠીક કરી શકે છે.
બેડ કોલેસ્ટ્રોલ
બેડ કોલેસ્ટ્રોલ હ્રદય સુધી લોહી પહોંચાડતી નસોમાં જામી જાય છે જેના કારણે હૃદય સુધી લોહી પહોંચતું નથી અને હાર્ટ સંબંધિત બીમારીઓ વધે છે. સારી વાત એ છે કે તમે કેટલાક શાકની મદદથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરી શકો છો. આ શાક એવા હોય છે જેમાં ફાઈબર વધારે હોય છે જેના કારણે બેડ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર નિયંત્રિત થાય છે.
ભીંડા
ભીંડામાં ખાસ પ્રકારનું ચીકણો પદાર્થો હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. આ શાકમાં કેલેરી પણ ઓછી હોય છે તેથી હાર્ટની સાથે વજન ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. ભીંડા નું શાક તમે રોજ ખાઈ શકાય છે.
બ્રોકલી
બ્રોકલી પણ ફાઇબરથી ભરપૂર છે, તેનું સેવન કરવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. ઓવરઓલ હેલ્થ માટે પણ બ્રોકલી ફાયદાકારક છે.
રીંગણા
રીંગણામાં ઘુલનશીલ ફાઇબર ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવાનું કામ કરે છે, આ શાક એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. શિયાળામાં તમે રીંગણાને અલગ અલગ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.
લસણ
લસણમાં એલિસિન નામનું તત્વ હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવા માટે પ્રભાવી છે. લસણ ખાવાથી નસો સાફ થાય છે. તમે રોજ ભોજન સાથે બે થી ત્રણ કળી લસણ શેકીને ખાઈ શકો છો.
પાલક
પાલક એવું શાક છે જે ફાઇબર અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. તે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે. આ 5 શાકને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સાથે રોજ વ્યાયામ પણ જરૂરી છે. તેનાથી કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઓછું થાય છે અને હાર્ટ હેલ્થી રહે છે.
