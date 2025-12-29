ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Bad Cholesterol: નસોમાં ભરાયેલું બેડ કોલેસ્ટ્રોલ સાફ કરી નાખશે આ 5 શાક, આજથી જ ડાયટમાં કરી લો સામેલ

Vegetables for Bad Cholesterol: આજકાલની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં આપણી લાઈફસ્ટાઈલ એટલી ખરાબ થઈ ગઈ છે કે તેના કારણે શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ જેવી બીમારીઓ વધી જાય છે. જો શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે તો તેની પાછળ ઘણી અન્ય સમસ્યા પણ વધે છે. આજે જાણીએ બેડ કોલેસ્ટ્રોલને કયા પાંચ શાક ઠીક કરી શકે છે. 
 

Updated:Dec 29, 2025, 05:16 PM IST

બેડ કોલેસ્ટ્રોલ

1/7
image

બેડ કોલેસ્ટ્રોલ હ્રદય સુધી લોહી પહોંચાડતી નસોમાં જામી જાય છે જેના કારણે હૃદય સુધી લોહી પહોંચતું નથી અને હાર્ટ સંબંધિત બીમારીઓ વધે છે. સારી વાત એ છે કે તમે કેટલાક શાકની મદદથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરી શકો છો. આ શાક એવા હોય છે જેમાં ફાઈબર વધારે હોય છે જેના કારણે બેડ કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર નિયંત્રિત થાય છે.   

ભીંડા

2/7
image

ભીંડામાં ખાસ પ્રકારનું ચીકણો પદાર્થો હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. આ શાકમાં કેલેરી પણ ઓછી હોય છે તેથી હાર્ટની સાથે વજન ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. ભીંડા નું શાક તમે રોજ ખાઈ શકાય છે. 

બ્રોકલી 

3/7
image

બ્રોકલી પણ ફાઇબરથી ભરપૂર છે, તેનું સેવન કરવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. ઓવરઓલ હેલ્થ માટે પણ બ્રોકલી ફાયદાકારક છે.   

રીંગણા

4/7
image

રીંગણામાં ઘુલનશીલ ફાઇબર ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે, જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવાનું કામ કરે છે, આ શાક એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. શિયાળામાં તમે રીંગણાને અલગ અલગ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.   

લસણ

5/7
image

લસણમાં એલિસિન નામનું તત્વ હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરવા માટે પ્રભાવી છે. લસણ ખાવાથી નસો સાફ થાય છે. તમે રોજ ભોજન સાથે બે થી ત્રણ કળી લસણ શેકીને ખાઈ શકો છો.   

પાલક

6/7
image

પાલક એવું શાક છે જે ફાઇબર અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. તે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે. આ 5 શાકને ડાયટમાં સામેલ કરવાની સાથે રોજ વ્યાયામ પણ જરૂરી છે. તેનાથી કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઓછું થાય છે અને હાર્ટ હેલ્થી રહે છે.  

7/7
image
Bad CholesterolHealthy HeartHeart healthHealth TIPSબેડ કોલેસ્ટ્રોલ

Trending Photos