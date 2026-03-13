Diabetes Symptoms In Legs: માત્ર સુગર લેવલ જ નહીં, પગમાં પણ જોવા મળે છે ડાયાબિટીસના આ 7 લક્ષણો
Peripheral Neuropathy Symptoms: ડાયાબિટીસની બીમારીને મોટા ભાગના લોકો સુગર લેવલથી જાણે છે. આવો તમને જણાવીએ કે તમે કઈ રીતે પગના લક્ષણથી તેના વિશે જાણી શકો છો.
Early Diabetes Signs In Legs: ડાયાબિટીસની વાત આવતા લોકોના મનમાં સૌથી પહેલા હાઈ બ્લડ સુગર, વારંવાર તરસ લાગવી કે વારંવાર યુરિન આવવા જેવા લક્ષણ આવે છે. પરંતુ હંમેશા તે નજરઅંદાજ થાય છે કે બીમારી ધીમે-ધીમે પગમાં પણ પોતાના સંકેત આપવા લાગે છે. હકીકતમાં જ્યારે પગ શરીરનું વધુ વજન ઉઠાવે છે અને તેનું સ્વાસ્થ્ય યોગ્ય બ્લડ ફ્લો અને નસો સારી રીતે કામ કરે તેના પર નિર્ભર રહે છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર ડાયાબિટીસ આ બંને વસ્તુને પ્રભાવિત કરે છે, તેથી ઘણીવાર તેના શરૂઆતી સંકેત પગમાં જોવા મળે છે.
પગમાં ઝણઝણાટ
ઘણા લોકોને પગમાં ઝણઝણાટ કે કંઈક ખુંચે તેવો અનુભવ થાય છે. સામાન્ય રીતે લોકો તેને લાંબા સમય સુધી એક સ્થિતિમાં બેસવાનું પરિણામ માની લે છે, પરંતુ જો આ અનુભવ વારંવાર થાય તે લાંબા સમય સુધી રહે તો તે નસોમાં થનાર નુકસાનનો સંકેત હોઈ શકે છે. તેને પેરિફેરલ ન્યૂરોપેથી કહેવામાં આવે છે, જે ડાયાબિટીસ સાથે જોડાયેલી સામાન્ય સમસ્યા છે. આ ઝણઝણાટ ખાસ કરી રાતના સમયે વધુ થાય છે.
પગમાં બળતરાનો અનુભવ
કેટલાક લોકોને પગના ગોટલામાં બળતરા જેવો અનુભવ પણ થાય છે. ઘણીવાર તેને હાલવા-ચાલવા કે થાક સાથે જોડવામાં આવે છે, પરંતુ ડાયાબિટીસમાં તે નસો ઠીક કામ ન કરે તેનો સંકેત હોઈ શકે છે. ઘણા દર્દી જણાવે છે કે રાતના સમય પગમાં ખુબ બળતરા થાય છે, જેમ કે કોઈ ગરમી કે આગ જેવી અનુભૂતિ થઈ રહી હોય.
પગમાં વાળ ઘટી જવા
પગ પર અચાનક વાળ ઓછા થવા પણ એક સંકેત હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે લોકો તેને ઉંમર વધવા કે ત્વચાની સમસ્યા માને છે, પરંતુ ડાયાબિટીસમાં ખરાબ બ્લડ ફ્લોને કારણે વાળના મૂળ સુધી ઓક્સીજન અને પોષણ પહોંચતું નથી. તેનાથી ધીમે-ધીમે પગના વાળ ઓછા થવા લાગે છે, કે ગાયબ થઈ જાય છે.
ત્વચાના રંગમાં ફેરફાર
કેટલાક મામલામાં પગની ઘૂંટી કે પિંડલિઓની આસપાસ ત્વચાનો રંગ બદલવા લાગે છે. ત્યાં કાળા કે ઘાટા ડાઘ જોવા મળે છે. ઘણીવાર લોકો તેને ગરમીને કારણે થયું હોય તેમ માને છે, પરંતુ આ ડાયાબિટીક ડર્મોપેથીનો સંકેત હોઈ શકે છે. હાઈ બ્લડ સુગર નાના બ્લડ વેસલ્સને પ્રભાવિત કરે છે, જેનાથી ત્વચામાં આવા ફેરફાર દેખાવા લાગે છે.
પગમાં અચાનક ખેંચાણ
રાતના સમયે પગમાં અચાનક ખેંચાણ થવી પણ ડાયાબિટીસ સાથે જોડાયેલું હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે તેને પાણીની કમી કે શરીરમાં મિનરલની કમી સાથે જોડવામાં આવે છે. પરંતુ તે ઘણીવાર ખરાબ બ્લડ ફ્લો કે નસોની સમસ્યાનું કારણ પણ હોઈ શકે છે. જ્યારે સ્નાયુઓ સુધી પર્યાપ્ત લોહી પહોંચતું નથી તો દુખાવા સાથે ખેંચાણનો અનુભવ થાય છે.
પગની ત્વચા અચાનક ચમકદાર બની જવી
કેટલાક લોકોમાં પગની ત્વચા અસામાન્ય રૂપથી ચમકદાર જેવી દેખાવા લાગે છે. આ સ્થિતિ શરીરમાં તરલ પદાર્થના જમા થવા કે સોજાને કારણે હોઈ શકે છે, જે બ્લડ ફ્લો સાથે જોડાયેલી સમસ્યાનો સંકેત આપે છે. આ સિવાય પગમાં નાના-નાના ઘાવ ભરાવામાં વિલંબ થાય તો તેને ડાયાબિટીસનો સંકેત માની શકાય છે, કારણ કે હાઈ બ્લડ સુગર શરીરની ઇમ્યુન ક્ષમતાને પ્રભાવિત કરે છે.
પગના તાપમાનમાં ફેરફાર
ઘણીવાર પગના તાપમાનમાં ફેરફાર જોવા મળે છે. કેટલાક લોકોને પગ અસામાન્ય રૂપથી ઠંડા લાગે છે, જ્યારે કેટલાકને વધુ ગરમીનો અનુભવ થાય છે. આ સ્થિતિ નસો અને બ્લડ વેસલ્સને પ્રભાવિત કરે છે. તેથી જો પગમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળે તો સમય રહેતા ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.
