આ 4 છે નવેમ્બર મહિનાની ભાગ્યશાળી રાશિઓ, અટકેલા પૈસા મળશે પાછા !

November Lucky Zodiac: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, નવેમ્બર 2025 માં ઘણા મુખ્ય ગ્રહો તેમની રાશિ બદલવાના છે. શુક્ર, બુધ અને સૂર્ય જેવા મહત્વપૂર્ણ ગ્રહો આ મહિને પોતાની સ્થિતિ બદલશે. 2 નવેમ્બરના રોજ શુક્ર કન્યા રાશિથી તુલા રાશિમાં જશે. ત્યારબાદ 16 નવેમ્બરના રોજ સૂર્ય તુલા રાશિથી વૃશ્ચિક રાશિમાં જશે.
 

Updated:Nov 01, 2025, 02:55 PM IST

November Lucky Zodiac: નવેમ્બરમાં બુધ વૃશ્ચિક રાશિમાં ઉદય કરશે અને બાદમાં શુક્ર વૃશ્ચિક રાશિમાં અસ્ત થશે, જ્યારે શનિ મીનમાં સીધો રહેશે. આ ગ્રહોના ફેરફારો બધી રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ આ સમય ચાર રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે.

આ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને નાણાકીય બાબતો, કારકિર્દી અને સંબંધોમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ કે નવેમ્બરમાં ગ્રહોની ચાલથી કઈ રાશિના લોકોને ફાયદો થશે.  

વૃષભ રાશિ: તમારો શાસક ગ્રહ, શુક્ર, આ વખતે અત્યંત શુભ પરિણામો લાવશે. કાર્યસ્થળમાં ખ્યાતિ અને સન્માન વધશે. નવી નોકરી અથવા રોકાણ શોધી રહેલા લોકોને આ સમય અનુકૂળ રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. જમીન, મકાન અથવા વાહન ખરીદવાની શક્યતાઓ છે. અટકેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ અને સમજણ વધશે.  

સિંહ રાશિ: શુક્રનું ગોચર તમારા જીવનમાં નવી ઉર્જા લાવશે. તમે વધુ આકર્ષક અને આત્મવિશ્વાસ અનુભવશો. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની શક્યતાઓ છે. ઉદ્યોગપતિઓ માટે આ સમય વિસ્તરણનો છે, નવા સોદા ફાયદાકારક સાબિત થશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. અપરિણીત વ્યક્તિઓને શુભ પ્રસ્તાવો મળી શકે છે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે.  

મેષ રાશિ: તુલા રાશિમાં શુક્રનું ગોચર તમારા ભાગ્યને મજબૂત બનાવશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવી ઓફર અથવા પ્રમોશન મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં નફો અને નવી ભાગીદારીનો સંકેત છે. વિદેશ યાત્રા અથવા શુભ પ્રસંગો શક્ય છે. અપરિણીત વ્યક્તિઓને લગ્નના પ્રસ્તાવો મળશે, જ્યારે પ્રેમ સંબંધો વધુ સુમેળભર્યા બનશે. નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે અને આત્મવિશ્વાસ વધશે.  

કન્યા રાશિ: શુક્રનું ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે આર્થિક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે, અને બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નવી યોજનાઓ ફળદાયી બનશે. તમારી કારકિર્દીમાં સફળતા અને તમારી વ્યાવસાયિક છબી સુધરશે. તમારી બોલવાની શૈલી લોકોને પ્રભાવિત કરશે. તમારું માન અને માન્યતા વધશે. તમને સારા સમાચાર મળી શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

