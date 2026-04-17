સાવધાન! ઉનાળામાં માત્ર AC જ નહીં, આ ડિવાઈસ પણ ટાઇમ બોમ્બની જેમ ફાટી શકે છે
Summer Safety Tips For Electronics Gadgets : ઉનાળામાં એસીમાં આગ લાગવાની ઘટના સામાન્ય છે. પરંતું ગરમીમાં માત્ર એસી કે અંદર આગ કે બ્લાસ્ટ નથી થતું. પરંતું બીજા પણ અનેક ડિવાઈસ હોય છે, જેમાં આગ લાગવાનો ખતરો લાગે છે. આવા કયા ડિવાઈસ છે, જેમાં ગરમીને કારણે બ્લાસ્ટ થઈ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ કે કેવી રીતે કયા કયા ડિવાઈસમાં ગરમીમાં આગ લાગવાની સંભાવના હોય છે. આવા કયા ડિવાઈઝ છે, તેના કારણ શું છે અને તેને બચાવવા શું કરવું તે જાણીએ.
એસીને આટલું સાચવશો, તો આગ નહિ લાગે
ગરમીમાં AC ઉપરાંત ગરમીઓમાં ફ્રીજ, સ્માર્ટફોન, લેપટોપ, ઈન્વર્ટર વગેરેમાં આગ લાગી શકે છે. એસીમાં આગ લાગવાનું કારણ હંમેશા લાપરવાહી હોય છે. શોર્ટ સર્કિટ, રેગ્યુલેટર મેઈનટેન્સ ન હોવાને કારણે એસીમાં આગ લાગે છે. અનેકવાર એસીમાં આગ લાગવાને કારણે લોકોના જીવ પણ જતા હોય છે. તેથી જરૂરી છે કે એસીને આગથી બચાવી શકાય. એસીમાં વાયરિંગને રેગ્યુલર ચેક કરો. એસીના ક્લીનિંગ પર રેગ્યુલર ધ્યાન આપો. આવું કરવાથી એસીમાં આગ નહિ લાગે, અને તે લાંબા સમય સુધી ચાલશે.
રેફ્રિજરેટરને બચાવો
રેફ્રિજરેટરમાં લાગેલા કમ્પ્રેસર અનેકવાર ફાટી જાય છે. જેને કારણે ઘર અને એ એરિયામાં હાજર લોકોને નુકસાન થઈ શકે છે. રેફ્રિજરેટરની સેફ્ટી બહુ જ જરૂરી છે. જો તેમાં અવાજ આવે છે, તો તાત્કાલિક મિકેનિકને બતાવી દો. ગરમીમાં રેફ્રિજરેટર એવી જગ્યાએ રાખો, જ્યાં તેના બેક પેનલને પ્રોપર વેન્ટીલેશન જરૂરી મળી શકે.
સ્માર્ટફોન કે ટેબ્લેટ
સ્માર્ટફોન કે ટેબ્લેટમાં પણ હંમેશા બ્લાટ કે આગ લાગવાની ઘટના બનતી હોય છે. બંને ગેજેટની અંદર લિથિયમ આર્યનની બેટરીનો ઉપયોગ થાય છે. આવામાં તે ઓવરહીટટ થવા પર બેટરીમાં બ્લાસ્ટ થાય છે.
ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત
સેફ્ટી માટે જરૂરી છે કે, સ્માર્ટફોન કે ટેબલેટને ઓવરહીટથી બચાવવું જોઈએ. તેને કોઈ પણ એવી જગ્યાએ ન રાખો, જે ડિવાઈસનું તાપમાન વધારી દે.
Trending Photos