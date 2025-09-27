ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઓક્ટોબરમાં આ ગ્રહો કરશે ગોચર, આ રાશિના જાતકોને કરાવશે અણધાર્યો લાભ !

October Grah Gochar: ઓક્ટોબર 2025માં ગ્રહોની ચાલ ચોક્કસ રાશિઓ માટે ખાસ લાભ લાવશે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ મહિનો કારકિર્દી, રોકાણ અને મુસાફરી માટે અનુકૂળ સાબિત થશે. જે લોકો પોતાની યોજનાઓમાં સમર્પણ અને સખત મહેનત કરે છે તેઓ ચોક્કસ પરિણામો મળશે
 

Updated:Sep 27, 2025, 07:12 PM IST

October Grah Gochar: ઓક્ટોબર મહિનો ચાર દિવસમાં શરૂ થવાનો છે. ઓક્ટોબરને તહેવારોનો મહિનો પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે દશેરા, કરવા ચોથ, દિવાળી વગેરે જેવા તમામ મુખ્ય તહેવારોની શરૂઆત દર્શાવે છે, જે તેને ખૂબ જ ખાસ મહિનો બનાવે છે. વધુમાં, ગ્રહો અને નક્ષત્રોના દૃષ્ટિકોણથી, ઓક્ટોબર મહિનો ઘણા મુખ્ય ગ્રહોના ગોચરનો સાક્ષી પણ બનશે, જે જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.  

દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, 2 ઓક્ટોબરે બુધ કન્યા રાશિમાં ઉદય કરશે અને બીજા જ દિવસે બુધ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ પછી, 9 ઓક્ટોબરે શુક્ર કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 17 ઓક્ટોબરે, ગ્રહોના રાજા અને પિતા સૂર્ય તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેનાથી બુધાદિત્ય યોગ બનશે. 19 ઓક્ટોબરે, આકાશી ગુરુ ગુરુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 24 ઓક્ટોબરે, ગ્રહોનો રાજકુમાર બુધ બે વાર રાશિ બદલીને વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. 27 ઓક્ટોબરે, ગ્રહોનો સેનાપતિ મંગળ પણ વૃશ્ચિક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીઓના મતે, આ મુખ્ય ગ્રહોના ગોચરથી અનેક રાશિઓને ફાયદો થશે, તો ચાલો જાણીએ.  

વૃશ્ચિક રાશિ: આ રાશિના જાતકોને ઓક્ટોબરમાં ગ્રહોના ગોચરથી વિશેષ લાભ થશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ વધશે. જો તમે કોઈ મોટો નિર્ણય કે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ સમય અનુકૂળ રહેશે. કામ પર પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, ખાસ કરીને થાક અને તણાવ ટાળો.  

મિથુન રાશિ: ઓક્ટોબર મિથુન રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે. કારકિર્દીમાં ઉન્નતિની તકો શક્ય છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અથવા વધારાની જવાબદારી મળવાની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓને અણધાર્યો નફો થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે. પરિવારમાં શાંતિ રહેશે.  

મીન રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, ઓક્ટોબરમાં ગ્રહોનું ગોચર નાણાકીય અને કારકિર્દી માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમારી યોજના અને મહેનત ફળ આપશે. મુસાફરી અથવા નવી નોકરીની તકો ઊભી થઈ શકે છે. ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે.

મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે ઓક્ટોબર ભાગ્ય અને મહેનતનું મિશ્રણ લાવશે. કામ પર મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે. સફળતાની શક્યતા છે. વ્યવસાયનો વિસ્તાર અને નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે. કૌટુંબિક સંબંધોમાં પ્રેમ અને સમજણ વધશે.

કર્ક રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો આર્થિક રીતે મજબૂત રહેશે. રોકાણ કે જૂની સંપત્તિમાં વધારો થશે. પરિવારમાં કોઈ સારા સમાચાર આવી શકે છે. નોકરી કે વ્યવસાય સંબંધિત નવી તકો ઉભી થશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી

