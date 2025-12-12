ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આ વિદ્યાર્થીઓને મળે છે અનામતનો ફાયદો, જાણી લો સંપૂર્ણ વિગતો
Gujarat University Admission Reservation 2025: ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વિવિધ વર્ગો માટે બેઠકોનું આરક્ષણ (Reservation) કરવામાં આવ્યું છે, જેથી દરેકને સમાન તક મળી શકે.
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે રિઝર્વેશન હંમેશાથી ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે. આ નીતિ જ તેમને તેમના સપનાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા અને કારકિર્દી બનાવવાની તક આપે છે. યુનિવર્સિટીમાં બેઠકોનું આરક્ષણ વિવિધ શ્રેણીના વિદ્યાર્થીઓ માટે નક્કી કરવામાં આવ્યું છે જેથી દરેકને સમાન તક મળી શકે.
મુખ્ય આરક્ષણ શ્રેણીઓ
સૌ પ્રથમ, પ્રવેશ મેળવનારા એસસી (SC) એટલે કે અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે 7% બેઠકો આરક્ષિત છે. એ જ રીતે, એસટી (ST) એટલે કે અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે 15% બેઠકો આરક્ષિત રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ (SEBC) ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 27% બેઠકો નિર્ધારિત છે.
અન્ય આરક્ષણ અને સુપરન્યુમરી બેઠકો
દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ (Physically Disabled Students) માટે 5% બેઠકો આરક્ષિત છે. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS) ના વિદ્યાર્થીઓ માટે 10% સુપરન્યુમરી (Supernumerary) બેઠકો આરક્ષિત છે, જેમાંથી 33% બેઠકો છોકરીઓ માટે રાખવામાં આવી છે. આ સિવાય, રમતગમત, એનએસએસ (NSS), એનસીસી (NCC) અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓમાં યોગદાન આપનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે 2% સુપરન્યુમરી બેઠકો આરક્ષિત છે.
ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અને સંરક્ષણ કર્મચારીઓના બાળકો
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ભૂતપૂર્વ સૈનિકો અને સંરક્ષણ કર્મચારીઓના બાળકો માટે પણ 1% બેઠકો આરક્ષિત છે. આ હેઠળ પ્રવેશ લેતા વિદ્યાર્થીઓએ સંબંધિત પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું આવશ્યક છે.
ભૂતપૂર્વ સૈનિકોના બાળકો માટે પ્રમાણપત્ર સૈન્ય કલ્યાણ બોર્ડ અથવા જિલ્લા સૈન્ય કલ્યાણ અધિકારી દ્વારા જારી કરવામાં આવેલું હોવું જોઈએ. સેવામાં કાર્યરત સંરક્ષણ કર્મચારીઓના બાળકો માટે કમાન્ડિંગ ઓફિસર પાસેથી પ્રમાણપત્ર મેળવવું જરૂરી છે.
બોર્ડ આધારિત આરક્ષણ અને પ્રમાણપત્રો
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં કુલ બેઠકોમાંથી 90% બેઠકો ગુજરાત બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે અને 10% બેઠકો અન્ય બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે આરક્ષિત છે. આરક્ષિત બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના જાતિનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું ફરજિયાત છે.
SEBC વિદ્યાર્થીઓ માટે તેના ઉપરાંત આ પ્રમાણપત્ર આપવું જરૂરી છે કે તેઓ “ક્રીમી લેયર” માં શામેલ નથી. આ પ્રમાણપત્ર રાજ્ય સરકાર દ્વારા અધિકૃત અધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલું હોવું જોઈએ અને તે ત્રણ વર્ષ સુધી માન્ય રહે છે.
Trending Photos