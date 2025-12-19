ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

આ શાકાહારી વસ્તુ છે પ્રોટીનનો ભંડાર, વેજિટેરિયન લોકો ડાયટમાં જરૂર કરે સામેલ


મસલ્સ ગ્રોથ માટે પ્રોટીનનું સેવન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. પ્રોટીનનું સેવન કરવાથી સ્નાયુઓ મજબૂત થાય છે. આ સિવાય શરીરની નબળાઈ દૂર થાય છે. જો તમે પ્રોટીનનું સેવન કરતા નથી તો શરીરમાં પ્રોટીનની કમી થઈ શકે છે. પ્રોટીનની ઉણપ હોય તો મસલ્સ નબળા પડે છે. જેનાથી થાક અને નબળાઈનો અનુભવ થાય છે. પ્રોટીનની કમીથી ન માત્ર શરીર વાળ પર પણ અસર પડી શકે છે. પ્રોટીન માટે નોનવેજ ફૂડ્સ ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે, જેમ કે ઈંડા, માંસ વગેરે. તેવામાં શાકાહારી લોકો માટે પ્રોટીન ડાયટના વિકલ્પ ઓછા છે. અમે તમને એવા કેટલાક ફૂડ્સ વિશે જણાવીશું જેનું સેવન કરવાથી શાકાહારી લોકોને પ્રોટીન મળી શકે છે.


 

Updated:Dec 19, 2025, 10:27 AM IST

પનીર

શાકાહારી લોકો પ્રોટીન માટે પનીરનું સેવન કરી શકે છે. પનીર એક વેજિટિરિયન ફૂડ છે. 100 ગ્રામ પનીરમાં 18થી 22 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. તમે પનીરને કાચુ કે ગ્રિલ કરી સેવન કરી શકો છો.

 

સોયાબીન

શાકાહારીઓ પ્રોટીનયુક્ત આહાર માટે સોયા ચંક્સ, સોયા મિલ્ક અને ટોફુનું સેવન કરી શકે છે. આ ખોરાકમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. શાકાહારીઓ માટે વનસ્પતિ આધારિત પ્રોટીન એક સારો વિકલ્પ છે.

દહીં

દહીંમાં પ્રોટીન અને પ્રોબાયોટિક્સ હોય છે. શાકાહારીઓ પ્રોટીન માટે તેમના આહારમાં દહીંનો સમાવેશ કરી શકે છે. દરરોજ દહીંનું સેવન કરવાથી પ્રોટીન મળશે. તમે દહીંનું સેવન લસ્સી, છાશ અથવા રાયતાના રૂપમાં કરી શકો છો.

દાળ

દાળમાં પ્રોટીન હોય છે. દરરોજ દાળનું સેવન કરવાથી શરીરમાં પ્રોટીનની કમી દૂર થાય છે. એક વાટકી દાળમાં 12 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. દાળ પાચન તંત્રને મજબૂત બનાવે છે. 

 

