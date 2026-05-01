ખુબ ભાગ્યશાળી છે આ રાશિવાળા, ઘાતક યોગ પણ તમારું કશું બગાડી શકશે નહીં, છપ્પરફાડ લાભ કરાવશે!
Khappar Yog: કેટલાક લોકો એટલા ભાગ્યશાળી હોય છે કે તેમનું અતિવિનાશકારી અને અશુભ યોગ પણ કશું બગાડી શકતો નથી. આવા લોકોને આવા ઘાતક યોગ પણ લાભ કરાવી જાય છે. જાણો કોણ છે તે લકી રાશિઓ....
આજથી મે મહિનો શરૂ થઈ ગયો અને ગ્રહોનો એવો સંયોગ શરૂ થયો જેને ખપ્પર યોગ કહે છે. મે અને જૂન મહિનામાં આ ખપ્પર યોગ રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં તેને ખુબ જ અશુભ અને વિનાશકારી ગણવામાં આવ્યો છે. કારણ કે જ્યારે મંગળ, શનિ અને રાહુ જેવા ઉગ્ર અને ક્રૂર ગ્રહો એક સાથે આવે છે અને જે મહિનામાં 5 મંગળવાર, 5 શનિવાર કે 5 રવિવાર પડે ત્યારે આ યોગ બનતો હોય છે.
મે અને જૂનમાં વિનાશકારી યોગ
આ વર્ષે 2026માં મે મહિનામાં 5 શનિવારઅને 5 રવિવાર આવે છે. ત્યારબાદ જૂનમાં 5 મંગળવાર આવે છે. આ સાથે જ 15 જૂન 2026ના રોજ અમાસના દિવસે મિથુન સંક્રાતિ થઈ રહી છે. તે પણ ખપ્પર યોગ બનાવે છે. આમ મે અને જૂન બંને મહિનામાં ખપ્પર યોગનો સાયો રહેશે. આવામાં કેટલીક રાશિના જાતકોએ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે જ્યારે કેટલાક લોકોને આ ખપ્પર યોગ ફાયદો પણ કરાવી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
અતિ ભારે ગણાતો આ ખપ્પર યોગ મેષ રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. તેમનું સાહસ વધશે. દુશ્મનો પર જીત મેળવશો. અટકેલા સરકારી કામો પણ પાર પડશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને પણ આ યોગ ફાયદો કરાવી શકે છે. ભાગ્યનો ડગલે ને પગલે સાથ મળશે. લાંબા અંતરની મુસાફરી થાય તેવા યોગ છે. જે ખુબ લાભકારી સાબિત થઈ શકે.
સિંહ રાશિના જાતકોને ઝડપથી પદ અને પ્રતિષ્ઠા મળી શકે છે. રાજકારણ અને નેતૃત્વ સાથે જોડાયેલા લોકોને ઊંચો મુકામ અને સફળતા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન અચાનક લાભ થઈ શકે. સંપત્તિ સંલગ્ન મામલાઓમાં તમારા પક્ષમાં સમાધાન નીકળે તેવા યોગ છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
Trending Photos