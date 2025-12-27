નોન વેજ-દારૂને ભૂલેચૂકે અડવું પણ નહીં આ રાશિવાળાએ, અચાનક પાયમાલ થઈ જવાય, રસ્તા પર આવી જશે પરિવાર
વ્યક્તિની આદતો, ખાણીપીણી વગેરે તેની કુંડળીના ગ્રહો પર શુભ અશુભ અસર પાડતી હોવાનું શાસ્ત્રો કહે છે. આમ તો તમામ લોકોએ તામસિક ચીજોના સેવનથી બચવું જોઈએ. પરંતુ જ્યોતિષ મુજબ લગભગ અડધો ડઝન રાશિઓ એવી છે જેમના જાતકોએ ભૂલેચૂકે માંસાહાર કે દારૂ જેવી ચીજોનું સેવન ન કરવું જોઈએ.
જે રીતે કુંડળીના ગ્રહો વ્યક્તિની પર્સનાલિટી, વ્યવહાર, આદતો, કરિયર, સ્વાસ્થ્ય, આર્થિક સ્થિતિ, સંબંધો વગેરે પર અસર પાડે છે એ જ રીતે વ્યક્તિનું આચરણ, તેની ખાણી પીણી, આદતો, કર્મો વગેરેનો પ્રભાવ પણ કુંડળીના ગ્રહો પર પડે છે. જેનાથી ગ્રહો નબળા અને મજબૂત થતા હોય છે. જ્યોતિષ મુજબ કેટલીક રાશિઓ એવી પણ છે જેના જાતકોએ તામસી વસ્તુઓનું સેવન કરવું જોઈએ. વહીં તો તેમના ગ્રહ સ્વામી જ અશુભ ફળ આપવા લાગે છે.
આ લોકો માંસાહાર, દારૂના નશામાં ચૂર થઈ જાય તો શનિ, મંગળ અને ગુરુ ગ્રહો તેમને કડક સજા આપે છે. જેના કારણે જીવનમાં ગરીબી, નિષ્ફળતા, અપમાન, અકસ્માત, સંબંધો તૂટવા જેવી નોબત આવી શકે છે. જાણો એ કઈ કઈ રાશિઓ છે જેમના લોકોએ તામસી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું જોઈએ.
મેષ-વૃશ્ચિક
મેષ અને વૃશ્ચિક આ બંને રાશિઓના સ્વામી મંગળ ગ્રહ છે. મંગળ ગ્રહના જાતકો તામસિક ચીજોનું સેવન કરે તો અગ્નિ તત્વવાળા મંગળ ગ્રહ અશુભ ફળ આવા માંડે છે. મંગળ બગડવાથી જાતકો ગુસ્સાવાળો અને પોતાના પરથી કંટ્રોલ જલદી ગુમાવનારો બની જાય છે. આવામાં અનેકવાર તે પોતાનું જ નુકસાન કરી બેસે છે. આ સાથે જ આ સ્થિતિ અકસ્માતના પણ યોગ બનાવે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના સ્વામી ચંદ્રમા છે અને નોન વેજ દારૂનું સેવન કરવાથી આ જાતકોની માનસિક સ્થિતિ પર ખરાબ અસર પડે છે. તેમનું ભાવનાત્મક સંતુલન બગડી શકે છે. જે તેમના કરિયર, પર્સનલ લાઈફ, સોશિયલ લાઈફમાં સંતુલન રહેવા દેતા નથી.
મકર-કુંભ
મકર અને કુંભ રાશિના સ્વામી ગ્રહ શનિ છે. શનિ અનુશાસન, ન્યાયના કારક ગ્રહ છે. તામસિક વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી શનિ નારાજ થાય છે અને અશુભ ફળ આપે છે. શનિની નારાજગીના પગલે કામ બગડે છે. અકસ્માતના પણ યોગ બને છે. જાતકોને મહેનત બાદ પણ નિષ્ફળતા મળે છે. માન હાનિના યોગ બને છે.
ધનુ-મીન
ધનુ અને મીન રાશિના સ્વામી ગ્રહ દેવગુરુ બૃહસ્પતિ છે. જે સુખ અને સૌભાગ્યના કારક ગ્રહ છે. માંસાહાર અને દારૂ જેવી તામસિક વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી ગુરુ નબળો થાય છે. જાતકોનું સૌભાગ્ય પણ દુર્ભાગ્યમાં ફેરવાય છે. જીવનમાં નકારાત્મકતા વધે છે. અનેક બીમારીઓ ઘેરી લે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
