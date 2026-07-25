/ભગવાન વિષ્ણુને ખૂબ પ્રિય છે આ રાશિઓ, આજથી સારા દિવસોની થઈ શરૂઆત !

Lord Vishnu Favourite Zodiac Signs: હિન્દુ ધર્મમાં, દેવશયની એકાદશીને ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસથી બધા શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ છે. તો ચાલો જાણીએ કે દેવશયની એકાદશીથી શરૂ થતી કઈ રાશિઓ સુવર્ણ સમયનો અનુભવ કરશે.
Lord Vishnu Favourite Zodiac Signs: આજે દેવશયની એકાદશી ઉજવવામાં આવી રહી છે. હિન્દુ ધર્મમાં, અષાઢ મહિનાના શુક્લ પક્ષ (વધતા તબક્કા)ની એકાદશીનું વિશેષ મહત્વ છે, જેને દેવશયની એકાદશી અથવા અષાઢી એકાદશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, આ દિવસથી, બ્રહ્માંડના ભગવાન, ભગવાન વિષ્ણુ, આગામી ચાર મહિના માટે ક્ષીર સાગરમાં યોગિક નિદ્રામાં જાય છે.
ભગવાન વિષ્ણુના નિદ્રા સાથે, ચાતુર્માસ શરૂ થાય છે, જે આગામી ચાર મહિના માટે લગ્ન, મુંડન વિધિ અને ગૃહસ્થી સમારોહ જેવા તમામ શુભ કાર્યો પર પ્રતિબંધ રહે છે. દેવશયની એકાદશીના આ શુભ પ્રસંગે, શુભ ગ્રહોની ગોઠવણી થઈ રહી છે, જે ભગવાન વિષ્ણુ અને દેવી લક્ષ્મીના અસીમ આશીર્વાદ ચોક્કસ રાશિઓ પર લાવી રહી છે. ચાલો જાણીએ કે ભગવાન વિષ્ણુને કઈ રાશિ સૌથી વધુ પ્રિય છે.
વૃષભ રાશિ: ભગવાન વિષ્ણુના આશીર્વાદથી, આ ચાતુર્માસનો સમયગાળો તમારા માટે આર્થિક રીતે ખૂબ જ મજબૂત સાબિત થશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ હવે ગતિ પકડશે. નોકરી કરતા વ્યક્તિઓને કામ પર પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે અને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વ્યવસાયિકોને નફો કમાવવાની ઘણી નવી તકો મળશે.
તુલા રાશિ: આ સમયગાળો તુલા રાશિના જાતકો માટે કારકિર્દી અને અંગત જીવન બંને દ્રષ્ટિએ ભાગ્યશાળી રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી શકે છે, જેનાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં નોંધપાત્ર સુધારો થશે. ચાલી રહેલા કૌટુંબિક મતભેદો દૂર થશે. જો તમે ભાગીદારીમાં નવું સાહસ શરૂ કરવા માંગતા હો, તો આ સમય અનુકૂળ છે.
સિંહ રાશિ: સિંહ રાશિના વ્યક્તિઓ માટે, આ સમય તેમના સખત મહેનતમાં ઉત્તમ પરિણામો લાવી શકે છે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિની સાથે, સામાજિક સન્માન પણ વધશે. તેમના આત્મવિશ્વાસ સાથે, આ વ્યક્તિઓ મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશે.
કર્ક રાશિ: દેવશયની એકાદશી પછી કર્ક રાશિના વ્યક્તિઓમાં આત્મવિશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. વિચારવાની અને સચોટ નિર્ણયો લેવાની તમારી ક્ષમતા મજબૂત થશે, જેનાથી કાર્યસ્થળમાં લાભ થશે. જો તમારા પૈસા ક્યાંક અટવાઈ ગયા હોય, તો આ સમયગાળા દરમિયાન તે પાછા મળવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે.
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