આ 5-એપિસોડની વેબ સિરીઝએ મચાવી ધૂમ, 'રામાયણ'નો તોડ્યો રેકોર્ડ, IMDb પર 9.2 રેટિંગ મેળવીને રચ્યો ઇતિહાસ
Web Series Created History: રામાયણ જોવા માટે લોકો પોતાના કામ છોડી દેતા હતા, તેને ફરી કોરોના સમયમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેને ફરી રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ત્યારે એક વેબ સિરીઝ એવી પણ છે જેને રામાયણનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
Web Series Created History: 80ના દાયકામાં પ્રસારિત થયેલી આ સિરિયલની લોકપ્રિયતા એટલી હતી કે આખું શહેર તેને જોવા માટે ઉમટી પડતું. પરંતુ, શું તમે જાણો છો કે એક એવી સિરીઝ છે જેને IMDb પર 'રામાયણ' કરતાં વધુ રેટિંગ મળ્યું છે?
ભારતીય ટેલિવિઝનના ઇતિહાસમાં રામાનંદ સાગરના પ્રખ્યાત ધાર્મિક શો 'રામાયણ'ની લોકપ્રિયતા વર્ષોથી ઓછી થઈ નથી. 80ના દાયકામાં પ્રસારિત થયેલી આ સિરિયલની લોકપ્રિયતા એટલી હતી કે આખું શહેર તેને જોવા માટે ઉમટી પડતું હતું.
પરંતુ, શું તમે જાણો છો કે એક એવી સિરીઝ છે જેને IMDb પર 'રામાયણ' કરતાં વધુ રેટિંગ મળ્યું છે? જો તમને વિશ્વાસ ન આવે, તો ચાલો અમે તમને તે સિરીઝ વિશે જણાવીએ...
આપણે જે સિરીઝ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે છે 'સ્કેમ 1992' છે. આ સિરીઝ હર્ષદ મહેતા પર આધારિત છે, જે એક સમયે શેરબજારના બિગ બી તરીકે જાણીતા હતા. હર્ષદે આખા શેરબજારને હચમચાવી નાખ્યું હતું. 1992માં જ્યારે હર્ષદનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું ત્યારે તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા. તે તે યુગનો સૌથી મોટો કૌભાંડ હતો.
'સ્કેમ 1992' 9 ઓક્ટોબર, 2020ના રોજ સોની લિવ પર રિલીઝ થઈ હતી. હંસલ મહેતા દ્વારા દિગ્દર્શિત અને જય મહેતા દ્વારા સહ-દિગ્દર્શિત. આ સિરીઝમાં પ્રતીક ગાંધી અને શ્રેયા ધન્વંતરી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. હેમંત ખેર, અંજલી બારોટ, નિખિલ દ્વિવેદી અને સતીશ કૌશિક પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓ ભજવે છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે 'સ્કેમ 1992' પ્રેક્ષકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય રહી હતી. શ્રેણીને IMDb પર 9.2 રેટિંગ મળ્યું છે, જે તેને ભારતની સૌથી વધુ રેટિંગવાળી વેબ શ્રેણી બનાવે છે. "સ્કેમ 1992"માં બે સીઝન અને 10 એપિસોડ છે. દરેક એપિસોડ આશરે 60થી 70 મિનિટ લાંબો છે. "સ્કેમ 1992" હાલમાં OTT પ્લેટફોર્મ પર સૌથી વધુ જોવાયેલી શ્રેણી છે. વધુમાં, તેણે ફિલ્મફેર OTT એવોર્ડ્સમાં 11 એવોર્ડ પણ જીત્યા. આ સિરીઝ સોની લિવ પર હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ છે. "સ્કેમ 1992" ને IMDb પર "રામાયણ" કરતા વધુ રેટિંગ છે. હા, જ્યારે "રામાયણ" ને IMDb પર 9.0 રેટિંગ છે, ત્યારે આ સિરીઝને 9.2 રેટિંગ છે.
