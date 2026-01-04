6 મિનિટ 33 સેકન્ડનું એ ગીત... જેમાં કિસિંગ સીન આપતા બેકાબૂ થયો આ એક્ટર, અભિનેત્રીના હોઠ કરડી ખાધા!
1988 Superhit Song: આજકાલ મોટાભાગની ફિલ્મોમાં કિસિંગ સીન્સ અને ઈન્ટિમેટ સીન્સની ભરમાર જોવા મળતી હોય છે. ઘણીવાર આવા દ્રશ્યો સ્ક્રિપ્ટની માંગ મુજબ ફિલ્મોમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલીકવાર કલાકારો આવા સીન શૂટ કરતી વખતે પોતાનું ભાન ભૂલી જાય છે. બોલિવૂડના સેટ પરથી આવા અનેક કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. આજે અમે તમને એક એવા જ કિસ્સા વિશે જણાવીશું, જે એક સુપરસ્ટાર અને ફેમસ એક્ટ્રેસ સાથે જોડાયેલો છે.
ફિલ્મ 'દયાવાન'
અમે જે ફિલ્મની વાત કરી રહ્યા છીએ તે વર્ષ 1988માં રિલીઝ થયેલી 'દયાવાન' છે. આ ફિલ્મમાં મુખ્ય ભૂમિકામાં એક્ટર વિનોદ ખન્ના અને એક્ટ્રેસ માધુરી દીક્ષિત જોવા મળ્યા હતા. તે સમયના દિગ્ગજ કલાકાર અને દિગ્દર્શક ફિરોઝ ખાને માધુરી દીક્ષિતને 1 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર ફી આપીને સાઈન કરી હતી. જોકે, ત્યારે ડાયરેક્ટરને એ ખ્યાલ નહોતો કે માધુરી લિપ-લોક સીન કરવાની ના પાડશે.
બેકાબૂ થયા વિનોદ ખન્ના
અહેવાલો અનુસાર, ફિલ્મમાં કિસિંગ સીનના શૂટિંગ દરમિયાન વિનોદ ખન્ના બેકાબૂ થઈ ગયા હતા અને આ સીન ઘણો લાંબો ચાલ્યો હતો. કહેવાય છે કે લિપ-લોક કરતી વખતે વિનોદ ખન્નાએ માધુરી દીક્ષિતનો હોઠ કરડી લીધો હતો. આ ઈન્ટિમેટ સીનને કારણે તે સમયે એક્ટર અને એક્ટ્રેસ બંનેને ટ્રોલિંગનો સામનો પણ કરવો પડ્યો હતો.
સુપરહિટ ગીત 'આજ ફિર તુમપે પ્યાર આયા હૈ'
વિવાદો છતાં આ ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી હતી અને દર્શકોને તે ખૂબ પસંદ આવી હતી. ફિલ્મ 'દયાવાન'નું ગીત 'આજ ફિર તુમપે પ્યાર આયા હૈ' તે જમાનામાં ભારે લોકપ્રિય થયું હતું. આ ગીતમાં વિનોદ ખન્ના અને માધુરી દીક્ષિત વચ્ચે ખૂબ જ ક્લોઝ સીન્સ ફિલ્માવવામાં આવ્યા હતા.
ઈન્ટિમેટ સીન પર માધુરીને છે અફસોસ
આ ફિલ્મ અને સીન વિશે માધુરી દીક્ષિતે તેના એક જૂના ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે, "હવે જ્યારે હું પાછળ વળીને જોઉં છું, ત્યારે મને થાય છે કે મારે તે સીન માટે 'ના' કહી દેવી જોઈતી હતી. કદાચ હું તે સમયે થોડી ડરી ગઈ હતી. ડાયરેક્ટરે આ સીનની જે રીતે કલ્પના કરી હતી અને હું એક એક્ટ્રેસ હતી, તેથી મને લાગ્યું કે જો હું ના પાડીશ તો કદાચ કહાની બગડી જશે."
