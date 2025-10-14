ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

‘અમુક લોકો પાસે સેક્સ ટેપ...’, ટ્વિંકલ ખન્નાના ઘરે આવીને આ વાત પર રડવા લાગી હતી આ અભિનેત્રી!

Twinkle Khanna Shefali Shah story: અક્ષય કુમાર અને ટ્વિંકલ ખન્નાનો દીકરો આરવ ફિલ્મોથી દૂર છે અને હાલમાં તેનો ઇન્ડસ્ટ્રી જોઇન કરવાનો કોઈ ઇરાદો નથી. જોકે, એકવાર તેણે ગાર્ડનમાં છૂપાઈને એક એવો સીન શૂટ કર્યો હતો, જેમાં 'દિલ્હી ક્રાઇમ'ની અભિનેત્રી તેની માતા સાથે બેસીને રડી રહી હતી.

Updated:Oct 14, 2025, 11:36 AM IST

'દિલ્હી ક્રાઇમ' ફેમ અભિનેત્રી શેફાલી શાહનો સફર ખૂબ સરળ રહ્યો નથી. જોકે, તેમને તેમની કેટલીક ફિલ્મો જેમ કે 'મોન્સૂન વેડિંગ' અને 'વક્ત' માટે વિવેચકો તરફથી ખૂબ પ્રશંસા મળી છે. છતાં હિન્દી સિનેમામાં તેમને વર્ષો સુધી એ ઓળખ નહોતી મળી. 'દિલ્હી ક્રાઇમ' આવ્યા પછી જ તેમની કારકિર્દીમાં એક નવો વળાંક આવ્યો, જેણે તેને એક નવું પરિમાણ આપ્યું. હવે એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે જે અક્ષય કુમારના દીકરા આરવ સાથે જોડાયેલો છે.

તાજેતરમાં, ટ્વિંકલ ખન્ના સાથે તેમની યુટ્યુબ ચેનલ 'ટ્વીક ઇન્ડિયા' પરની વાતચીતમાં, આ બંને જૂની મિત્રોએ એક જૂની યાદ તાજી કરી. ટ્વિંકલે યાદ કરતાં કહ્યું, "શેફાલી પણ મારી જૂની મિત્ર છે અને એકવાર અમે મારા બગીચામાં બેઠા હતા. તે વાતથી પરેશાન હતી કે તેને એવું કામ નહોતું મળી રહ્યું જે તેને મળવું જોઈતું હતું અને તે રડી રહી હતી."

ટ્વિંકલ ખન્નાએ જણાવ્યું કે શેફાલી શાહ એકવાર તેમના અને અક્ષય કુમારના ઘરે ખૂબ ભાવુક થઈ ગઈ હતી. ટ્વિંકલે કહ્યું, "શેફાલી જૂની મિત્ર છે. એકવાર અમે મારા ગાર્ડનમાં બેઠા હતા, ત્યારે તે પોતાના કામને લઈને ઉદાસ હતી અને રડી રહી હતી."

ટ્વિંકલ ખન્નાએ આગળ જણાવ્યું, "જેમ દરેક કહાનીમાં કોઈને કોઈ વળાંક હોય છે, અમને ઝાડીઓમાંથી ખડખડાટનો અવાજ સંભળાયો અને ખબર પડી કે તે મારા દીકરાનો હતો, જે એક વીડિયો ટેપ પકડીને આ બધું રેકોર્ડ કરી રહ્યો હતો.

તેથી અમુક લોકો પાસે સેક્સ ટેપ હોય છે, તેમની પાસે એક રડવાનો ટેપ છે." આના પર શેફાલીએ મજાકમાં કહ્યું કે હવે કદાચ તેણે વીડિયો શેર કરી દેવો જોઈએ જેથી તે લોકપ્રિય થઈ શકે.

