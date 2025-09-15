ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

IPO હોય તો આવો ! ખુલતાની સાથે જ સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો આ અમદાવાદની કંપનીનો IPO, 83% નફા પર પહોંચ્યો GMP

Gujarati Company IPO: આ IPO અંગે રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. આ તેજીનું એક મુખ્ય કારણ અનુભવી રોકાણકાર વિજય કેડિયાનો તેમાં 7.2% હિસ્સો તેમજ મજબૂત ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ હોવાનું માનવામાં આવે છે. બોલી લગાવવાના પહેલા દિવસે IPO ને 14 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે.
 

Updated:Sep 15, 2025, 06:30 PM IST

Gujarati Company IPO: અનુભવી રોકાણકાર વિજય કેડિયા દ્વારા સમર્થિત ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટીનો(TechD Cybersecurity IPO) પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) આજે સોમવાર 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ રોકાણ માટે ખુલ્યો હતો. IPO લોન્ચ થયાના થોડા કલાકોમાં જ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયો. આ IPOને જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળ્યો અને તે પહેલા જ દિવસે ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ થઈ ગયો. રોકાણકારો પાસે બુધવાર, 17 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી આ IPO માટે અરજી કરવાની તક છે.

ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટીના SME IPO અંગે રોકાણકારોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. આ તેજીનું એક મુખ્ય કારણ અનુભવી રોકાણકાર વિજય કેડિયાનો તેમાં 7.2% હિસ્સો તેમજ મજબૂત ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) હોવાનું માનવામાં આવે છે. 

બોલી લગાવવાના પહેલા દિવસે IPOને 14 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું. બપોર સુધીમાં, છૂટક રોકાણકારોનો હિસ્સો 9.96 ગણો ભરાયો હતો. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII)નો હિસ્સો 6.78 ગણો ભરાયો હતો, અને લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIB)નો હિસ્સો ફક્ત 0.02 ગણો ભરાયો હતો.

આ IPOનો ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સ્થિર રહ્યો છે અને આજે પણ 160 રૂપિયા પર છે. પ્રાઇસ બેન્ડના ઉપલા સ્તર અને વર્તમાન GMPને જોડીને, એવો અંદાજ છે કે લિસ્ટિંગ કિંમત 353 રૂપિયાની આસપાસ હોઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે કંપનીના શેર તેમના લિસ્ટિંગ પરના ઇશ્યૂ ભાવ કરતાં લગભગ 83%ના પ્રીમિયમ પર ડેબ્યૂ કરી શકે છે.  

કંપનીએ IPOનો પ્રાઇસ બેન્ડ 183 રૂપિયાથી 193 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો છે. રોકાણકારો 600 શેરના લોટ મુજબ તેમાં અરજી કરી શકે છે. છૂટક રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા બે લોટમાં અરજી કરવાની રહેશે. આ સંદર્ભમાં, ઉપલા સ્તર પર લઘુત્તમ રોકાણ રકમ 2,31,600 રૂપિયા છે. કંપની આ IPOમાંથી એકત્ર થયેલી મૂડીનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે માનવ સંસાધનોમાં રોકાણ કરવા, ગુજરાતમાં ગ્લોબલ સિક્યુરિટી ઓપરેશન્સ સેન્ટર (GSOC) સ્થાપવા અને કોર્પોરેટ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે કરશે.

Disclaimer: શેર બજાર જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. 

