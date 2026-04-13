બજારમાં હાહાકાર વચ્ચે ધૂમ મચાવી રહ્યો છે અનિલ અંબાણીનો આ શેર ! 35%થી વધારે આવ્યો ઉછાળો, જાણો


Updated:Apr 13, 2026, 04:01 PM IST

Anil Ambani Stock: સોમવારે સ્થાનિક શેરબજારમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી હતી. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) ઇન્ડેક્સ, સેન્સેક્સ, ઇન્ટ્રાડે 1,200થી વધુ પોઈન્ટ ગબડ્યો હતો. જોકે, આ ઘટાડા વચ્ચે પણ, અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ પાવર(Reliance Power) ના શેરમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. રિલાયન્સ પાવર(Reliance Power)ના શેર સોમવારે ઇન્ટ્રાડે 7%થી વધુ ઉછળીને 27.36 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. સોમવારે રિલાયન્સ પાવર(Reliance Power) ના શેરનું વોલ્યુમ 1.21 ગણું વધ્યું હતું.  

અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ પાવર(Reliance Power) ના શેરમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. રિલાયન્સ પાવરના શેર માત્ર નવ દિવસમાં 52 અઠવાડિયાના લોઅર લેવલથી 35 ટકાથી વધુ ઉછાળા સાથે બંધ થયા છે.   

30 માર્ચ, 2026ના રોજ રિલાયન્સ પાવરના શેર 20.23 રૂપિયા પર હતા. કંપનીના શેર સોમવાર, 13 એપ્રિલ, 2026ના રોજ આ લેવલથી વધીને 27.36 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. સોમવારે રિલાયન્સ પાવરનું માર્કેટ કેપ 10750 કરોડને પાર કરી ગયું. કંપનીનું ૫૨ અઠવાડિયાનું હાઈ લેવલ 76.49 રૂપિયા છે.  

અનિલ અંબાણીની પાવર કંપની, રિલાયન્સ પાવરના શેરમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 470% થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. 16 એપ્રિલ, 2021 ના રોજ રિલાયન્સ પાવરના શેર ₹4.70 પર હતા. 13 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર 27.36 રૂપિયા પર પહોંચ્યા.   

છેલ્લા ચાર વર્ષમાં રિલાયન્સ પાવરના શેરમાં 85% થી વધુનો ઉછાળો આવ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, રિલાયન્સ પાવરના શેરમાં 110% થી વધુનો વધારો થયો છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં, રિલાયન્સ પાવરના શેરમાં 30% થી વધુનો ઘટાડો થયો છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં, કંપનીના શેર 35% થી વધુ ઘટ્યા છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, કંપનીના શેર 20% ઘટ્યા છે.  

અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ પાવરે તેના શેરધારકોને બોનસ શેર પણ ભેટમાં આપ્યા છે. મે 2008માં, રિલાયન્સ પાવરે તેના રોકાણકારોને 3:5ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું હતું. એટલે કે, કંપનીએ દરેક 5 શેર માટે ત્રણ બોનસ શેરનું વિતરણ કર્યું હતું. ડિસેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, કંપનીમાં પ્રમોટરનો હિસ્સો 24.98% છે. તે જ સમયે, જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 75.02 ટકા છે.  

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

