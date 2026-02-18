20 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે આ મોટી કંપનીનો મેઈનબોર્ડ IPO, પ્રાઇસ બેન્ડ છે 79, ગ્રે માર્કેટ અત્યારથી તેજી
Upcoming IPO: કંપનીના IPOની લોટ સાઈઝ 189 શેર પર નક્કી કરવામાં આવી છે, એટલે કે રિટેલ રોકાણકારોએ 79 રૂપિયાના અપર પ્રાઈસ બેન્ડના આધારે ઓછામાં ઓછા 14931 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે. આ IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે.
Upcoming IPO: જો તમે IPOમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો અહીં કેટલાક ઉપયોગી સમાચાર છે. પ્રજનન સેવાઓ પૂરી પાડતી Gaudium IVF and Women's Health, તેનો IPO લોન્ચ કરી રહી છે. કંપનીએ પ્રતિ શેર 75 રૂપિયાથી 79 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. આ પબ્લિક ઇશ્યૂ 20 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે ખુલશે, અને રોકાણકારો 24 ફેબ્રુઆરી સુધી અરજી કરી શકશે.
નોંધપાત્ર રીતે, આ ભારતમાં શેરબજારમાં લિસ્ટ થનારી પ્રથમ પ્રજનન સેવાઓ કંપની હશે. કંપનીનો લોટ સાઈઝ 189 શેર છે, એટલે કે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 14931 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. IPO હાલમાં ગ્રે માર્કેટમાં 12 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે શેર હાલમાં ઇશ્યૂ કિંમત કરતાં 16% ના વધારા સાથે લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. જેમાં હાલના પ્રિમિયમ પ્રમાણે જોઈએ તો 2268 રૂપિયાનો ફાયદો થઈ શકે છે.
આશરે 165 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યના આ IPOમાં 90 કરોડ રૂપિયાનો નવો ઇશ્યૂ અને 75 કરોડ રૂપિયાનો ઓફર ફોર સેલ (OFS) શામેલ છે. OFS હેઠળ, પ્રમોટર મણિકા ખન્ના પોતાનો હિસ્સો વેચશે. એન્કર બુક 18 ફેબ્રુઆરીએ ખુલશે, જ્યારે શેર ફાળવણી 25 ફેબ્રુઆરીએ અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની અપેક્ષા છે.
કંપનીના શેર 27 ફેબ્રુઆરીએ BSE અને NSE પર લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2025માં SEBI સમક્ષ તેનું ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ ફરીથી ફાઇલ કર્યું હતું, જેને જાન્યુઆરી 2026માં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.
કંપનીએ જણાવ્યું છે કે નવા IPOમાંથી એકત્ર થયેલી રકમમાંથી 50 કરોડ રૂપિયા નવા IVF કેન્દ્રો ખોલવા માટે ખર્ચવામાં આવશે. 20 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કેટલાક દેવાની ચુકવણી અથવા પૂર્વ ચુકવણી માટે કરવામાં આવશે. બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો માટે કરવામાં આવશે. કંપની જણાવે છે કે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગથી તેની બ્રાન્ડ છબી મજબૂત થશે, પારદર્શિતા વધશે અને ભવિષ્યના વિસ્તરણ માટે ભંડોળ ઊભું કરવામાં મદદ મળશે.
ગૌડિયમ IVF અને મહિલા આરોગ્ય ભારતમાં ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન (IVF) અને અન્ય પ્રજનન સારવાર પૂરી પાડે છે. કંપનીના 30થી વધુ સ્થળોએ કેન્દ્રો છે, જેમાં સાત હબ અને 28 સ્પોક્સનો સમાવેશ થાય છે. તેના કેન્દ્રો દિલ્હી, મુંબઈ, લુધિયાણા, શ્રીનગર, પટના અને બેંગલુરુ જેવા મુખ્ય શહેરોમાં સ્થિત છે.
IVF ઉપરાંત, કંપની ICSI, IUI અને ઓવ્યુલેશન ઇન્ડક્શન જેવી સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. અદ્યતન ટેકનોલોજી અને વ્યક્તિગત સારવાર મોડેલ સાથે, કંપની જટિલ પ્રજનન કેસોમાં તેના શ્રેષ્ઠ સફળતા દર માટે જાણીતી છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
