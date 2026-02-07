જોરદાર GMP સાથે આવી રહ્યો છે આ કંપનીનો IPO, જાણો મેઈનબોર્ડ IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ
Upcoming IPO News: આવતા અઠવાડિયે જોરદાર GMP સાથે એક દિગ્ગજ કંપનીનો IPO ખુલવા જઈ રહ્યો છે. કંપનીનો IPO 9 ફેબ્રુઆરીથી 11 ફેબ્રુઆરી સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ મેઈનબોર્ડ IPO છે.
Upcoming IPO News: આવતા અઠવાડિયે, 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ, એક મેઈન બોર્ડ કંપનીનો IPO ખુલવાનો છે. અમે Fractal Analytics IPO વિશે જણાવી રહ્યા છીએ. કંપનીનો IPO 9 ફેબ્રુઆરીથી 11 ફેબ્રુઆરી સુધી ખુલ્લો રહેશે. રોકાણકારોના દ્રષ્ટિકોણથી, તે ગ્રે માર્કેટમાં પણ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. હવે, આવનારા દિવસોમાં આ મેઈનબોર્ડ IPOને કેવો પ્રતિસાદ મળે છે તે જોવાનું બાકી છે.
Fractal Analytics IPOનું કદ 2,833.90 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 1.14 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. વધુમાં, તે વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 20.1 મિલિયન શેર જારી કરશે.
Fractal Analytics IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹857 થી ₹900 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 16 શેરનો ઘણો ભાગ બનાવ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે રોકાણકારોને ઓછામાં ઓછા 14400 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે.
IPOના 75 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. ઓછામાં ઓછા 10 ટકા શેર છૂટક રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. વધુમાં વધુ 15 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
Fractal Analyticsની સ્થાપના 2000માં થઈ હતી. તે એક AI અને એનાલિટિક્સ કંપની છે. કંપનીના બે મુખ્ય વિભાગો છે. Fractal.ai દ્વારા, કંપની AI સેવાઓ પૂરી પાડે છે. Fractal.Alpha દ્વારા, કંપની AI-આધારિત વ્યવસાયોને લક્ષ્ય બનાવે છે.
કંપની તેની યુએસ પેટાકંપનીમાં IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલ 262.90 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરશે. 57.10 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ લેપટોપ ખરીદવા માટે કરવામાં આવશે. 121.10 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ દેશમાં નવી ઓફિસો ખોલવા માટે કરવામાં આવશે.
Investors Gainના અહેવાલ મુજબ, કંપનીના શેર આજે ગ્રે માર્કેટમાં 40 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. આ 4.44 ટકાનો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આ IPO માટે સૌથી વધુ GMP પ્રતિ શેર 180 રૂપિયા હતો, જ્યારે સૌથી ઓછો GMP પ્રતિ શેર 40 રૂપિયા હતો.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
