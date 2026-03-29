રોકાણકારોની રાહનો આવ્યો અંત ! 15 વર્ષ પછી બોનસ શેર આપી રહી છે આ કંપની, મળશે મફત શેર, કાલે રેકોર્ડ ડેટ
Free Share: બોનસ શેર મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર. આ કંપની આવતીકાલે, સોમવારે અને 30 માર્ચના રોજ શેરબજારમાં એક્સ-બોનસ ટ્રેડિંગ માટે તૈયાર છે. કંપનીએ બોનસ તરીકે પ્રતિ શેર ત્રણ શેર ઓફર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. 15 વર્ષ પછી, કંપની ફરીથી બોનસ શેર ઓફર કરી રહી છે.
સ્ટોક એક્સચેન્જ સાથે ફાઇલિંગમાં, ટ્રાઇટન વાલ્વ્સ લિમિટેડે(Triton Valves Ltd) જણાવ્યું હતું કે પાત્ર રોકાણકારોને બોનસ તરીકે પ્રતિ શેર બે શેર પ્રાપ્ત થશે. કંપનીએ આ બોનસ ઇશ્યૂ માટે 30 માર્ચ, 2026ની રેકોર્ડ તારીખ નક્કી કરી છે. આનો અર્થ એ છે કે જે રોકાણકારોના નામ કંપનીના રેકોર્ડમાં રહેશે તેમને આ લાભ મળશે.
અગાઉ, ટ્રાઇટન વાલ્વ્સ લિમિટેડે 2010માં રોકાણકારોને બોનસ શેર ઓફર કર્યા હતા. તે સમયે, કંપનીએ પાત્ર રોકાણકારોને બોનસ તરીકે પ્રતિ શેર બે શેર ઓફર કર્યા હતા. શુક્રવારે શેરબજાર બંધ થયું ત્યારે, BSE પર ટ્રાઇટન વાલ્વ્સ લિમિટેડના શેર 3433.45 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા, જે 1.35 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં, કંપનીના શેરના ભાવ 15.42 ટકા વધ્યા છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સમાં 5.18 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. BSE પર ટ્રાઇટન વાલ્વ્સ લિમિટેડના શેરનો 52-સપ્તાહનો ઉચ્ચતમ ભાવ 3750 રૂપિયા છે. કંપનીનો 52-સપ્તાહનો નીચો ભાવ 2522 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 439.55 કરોડ રૂપિયા છે.
બે વર્ષમાં, ટ્રાઇટન વાલ્વ્સ લિમિટેડના શેરના ભાવમાં 24 ટકાનો વધારો થયો છે. ત્રણ વર્ષમાં, કંપનીના શેરના ભાવમાં 140 ટકાનો વધારો થયો છે. પાંચ વર્ષમાં ટ્રાઇટન વાલ્વ્સ લિમિટેડના શેર રાખનારા રોકાણકારોએ 267 ટકાનો વધારો કર્યો છે. આ સેન્સેક્સ ઇન્ડેક્સના 50.14 ટકા વળતર કરતા 5 ગણું વધારે છે.
આ કંપનીએ છેલ્લે 2025માં રોકાણકારોને ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું. તે સમયે, કંપનીએ પ્રતિ શેર 10 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ વહેંચ્યું હતું. 2024માં, કંપનીએ પણ પ્રતિ શેર 10 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું.
