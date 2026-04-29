Free Share: 4 મફત શેર આપશે આ કંપની, આજે રોકાણ કરવાની છેલ્લી તક, 1 મે છે રેકોર્ડ ડેટ
Free Share: આ કંપનીના ડિમર્જરનો લાભ લેવા માંગતા રોકાણકારો માટે, આજે કંપનીના શેર ખરીદવાની છેલ્લી તક છે. દરેક શેર માટે, રોકાણકારોને ગ્રુપ કંપનીઓના ચાર શેર મળશે.
Free Share: અગ્રણી ખાણકામ અને ધાતુ કંપની વેદાંતા લિમિટેડ(Vedanta Limited)માં રોકાણ કરવા માટે તૈયારી કરી રહેલા રોકાણકારો માટે આજે એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. વેદાંતાના ડિમર્જરની રેકોર્ડ તારીખ, 1 મે, નજીક આવી રહી છે. જો કે, 1 મે એ શેરબજારમાં રજા છે.
વેદાંતાાના શેર ગુરુવાર, 30 એપ્રિલથી એક્સ-ડિમર્જર ધોરણે ટ્રેડિંગ શરૂ કરશે. તેથી, વેદાંતાના ડિમર્જરનો લાભ લેવા માંગતા રોકાણકારો માટે, આજે કંપનીના શેર ખરીદવાની છેલ્લી તક છે. બુધવારના બજાર બંધ સુધીમાં જેમના ડીમેટ ખાતામાં કંપનીનો સ્ટોક હશે તેમને જ ડિમર્જરનો લાભ મળશે. ગુરુવારે વેદાંતાના શેર ખરીદનારા રોકાણકારોને ડિમર્જરનો લાભ મળશે નહીં.
વેદાંતા લિમિટેડના દરેક શેર માટે, શેરધારકોને વેદાંતા એલ્યુમિનિયમ મેટલ લિમિટેડનો એક શેર, તલવંડી સાબો પાવર લિમિટેડ (વેદાંતા પાવર લિમિટેડ નામ આપવામાં આવશે), માલ્કો એનર્જી લિમિટેડ (વેદાંતા ઓઇલ એન્ડ ગેસ લિમિટેડ નામ આપવામાં આવશે)નો એક શેર અને વેદાંતા આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ લિમિટેડનો એક શેર મળશે. આગામી 6થી આઠ મહિનામાં, વેદાંતા ગ્રુપ પાસે એક્સચેન્જમાં પાંચ લિસ્ટેડ એન્ટિટી હશે. વેદાંતા લિમિટેડને ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ તરફથી તેના ડિમર્જર પ્લાન માટે મંજૂરી મળી હતી.
વેદાંતા લિમિટેડ આજે તેના ચોથા ક્વાર્ટરના પરિણામો જાહેર કરશે. ચાંદી, એલ્યુમિનિયમ અને ઝીંકના ઊંચા ભાવ વેદાંતાના ચોથા ક્વાર્ટરના પરિણામોને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે. છેલ્લા 6 મહિનામાં વેદાંતા લિમિટેડના શેરમાં 45 ટકાનો વધારો થયો છે.
આ દરમિયાન, આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં, વેદાંતાના શેરમાં લગભગ 24 ટકાનો વધારો થયો છે. ગયા વર્ષે, વેદાંતા લિમિટેડના શેરમાં લગભગ 80 ટકાનો વધારો થયો છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં, વેદાંતાના શેરમાં 187 ટકાનો વધારો થયો છે.
નુવામા ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇક્વિટીઝ અનુસાર, ભૂતકાળના ઉદાહરણો સૂચવે છે કે લિસ્ટિંગનો સમય ત્રણ અઠવાડિયાથી થોડા મહિના સુધીનો હોઈ શકે છે. લિસ્ટિંગ સંપૂર્ણપણે નિયમનકારી મંજૂરીઓ અને ઓપરેશનલ તૈયારીઓ પર આધારિત રહેશે. વેદાંતાના કિસ્સામાં, ચારેય એન્ટિટીને લિસ્ટિંગ પહેલાં અલગ મંજૂરીઓની જરૂર પડશે. નુવામા ઓલ્ટરનેટિવ રિસર્ચનો અંદાજ છે કે, પુનર્ગઠનના સ્કેલને જોતાં, લિસ્ટિંગ ચારથી આઠ અઠવાડિયામાં પૂર્ણ થઈ શકે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો.
