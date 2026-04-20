ખુબ ખરાબ હાલતમાં હતો આ કંપનીનો શેર, અચાનક આવ્યો 90%થી વધારેનો તોફાની ઉછાળો, જાણો
Share Price Hike: આ કંપનીના શેર 85 ટકાથી વધુ ઘટીને તેના ઓલટાઈમ હાઈ લેવલથી 21.21 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. આ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપનીના શેર સોમવારે 41.58 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના શેર 21.21 રૂપિયાના લેવલથી 90 ટકાથી વધુ વધ્યા છે.
Share Price Hike: ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી(Ola Electric Mobility Share Price)ના શેર તાજેતરમાં ઘટ્યા છે. ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 85%થી વધુ ઘટીને ₹21.21 પર પહોંચ્યા છે.
આ નીચા સ્તરે પહોંચ્યા પછી, ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેરમાં જોરદાર વાપસી થઈ છે. સોમવારે BSE પર ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર ₹41.58 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીના શેર ₹21.21ના લેવલથી 90 ટકાથી વધુ વધ્યા છે. સોમવારે ઓલા ઇલેક્ટ્રિકનું માર્કેટ કેપ ₹18,000 કરોડને વટાવી ગયું છે.
ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 85%થી વધુ ઘટ્યા છે. 20 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ BSE પર ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર 157.53 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. 2 માર્ચ, 2026ના રોજ આ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદકના શેર ઘટીને 21.21 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા, જે 52 અઠવાડિયાના નવા નીચા ભાવે બનાવ્યો છે. આ લેવલથી, ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર 90%થી વધુ ઉછળ્યા છે. ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેરનો ૫૨ અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ સ્તર 71.24 રૂપિયા છે.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેરમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. 30 માર્ચ, 2026થી ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર 80% થી વધુ વધ્યા છે. 30 માર્ચ, 2026ના રોજ ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર 22.82 રૂપિયા પર હતા. 20 એપ્રિલ, 2026ના રોજ આ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદકના શેર 41.58 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા. છેલ્લા મહિનામાં, કંપનીના શેર 70%થી વધુ વધ્યા છે.
ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીનો IPO 2 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ અરજી માટે ખુલ્યો હતો અને 6 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. IPOમાં કંપનીના શેરનો ભાવ ₹76 હતો. ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના IPOનું કુલ કદ ₹6,146 કરોડ હતું. 9 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ BSE પર ઓલા ઇલેક્ટ્રિકના શેર 75.99 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. લિસ્ટિંગના દિવસે કંપનીના શેર વધીને 91.18 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીનો IPO 4.45 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
