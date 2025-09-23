ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

પહેલીવાર સ્ટોક સ્પિલ્ટ કરી રહી છે ટાટાની આ દિગ્ગજ કંપની, 1 શેર પર મળશે 10 મફત શેર, જાણો રેકોર્ડ ડેટ

TATA Stock Split: ટાટા ગ્રુપની કંપની પહેલીવાર તેના શેરનું વિભાજન કરી રહી છે. કંપની તેના શેરને 10 લોટમાં વિભાજીત કરી રહી છે. કંપનીએ શેર વિભાજન માટે ઓક્ટોબરમાં રેકોર્ડ તારીખ તરીકે નક્કી કરી છે. કંપનીના શેરના ભાવ પાંચ વર્ષમાં 880% વધ્યા છે.
 

Updated:Sep 23, 2025, 07:09 PM IST

1/7
image

TATA Stock Split: ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેરમાં ભારે વધારો થયો છે. મંગળવારે BSE પર ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેર 12%થી વધુ વધીને 8,250 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા હતા. કંપનીના શેરનો ભાવ પણ 52 અઠવાડિયાનો નવો ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યો.   

2/7
image

ટ્રેડિંગના અંતે, ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેર 8,144.60 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા, જેમાં 11.88%નો વધારો થયો હતો. ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન પ્રથમ વખત તેના શેરનું વિભાજન કરી રહી છે. ટાટા ગ્રુપની આ મુખ્ય કંપની પ્રથમ વખત તેના શેરનું વિભાજન કરી રહી છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, કંપનીના શેરમાં 880% થી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.  

3/7
image

ટાટા ગ્રુપની કંપની ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશને તાજેતરમાં સ્ટોક સ્પ્લિટની જાહેરાત કરી છે. કંપની તેના શેરને 1:10 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજીત કરી રહી છે. આનો અર્થ એ થયો કે ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન તેના શેરને 10 લોટમાં વિભાજીત કરશે.   

4/7
image

નિયમનકારી ફાઇલિંગમાં, ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશને જણાવ્યું હતું કે શેરધારકોએ સ્ટોક સ્પ્લિટને મંજૂરી આપી છે. મલ્ટી-બેગર કંપનીએ સ્ટોક સ્પ્લિટ માટે મંગળવાર, 14 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ રેકોર્ડ તારીખ નક્કી કરી છે.  

5/7
image

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેર 880% વધ્યા છે. 25 સપ્ટેમ્બર, 2020 ના રોજ કંપનીના શેર ₹830.50 પર હતા. 23 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેર ₹8144.60 પર બંધ થયા હતા. 

6/7
image

છેલ્લા ચાર વર્ષમાં, આ ટાટા ગ્રુપ કંપનીના શેરમાં 531 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. ત્રણ વર્ષમાં, કંપનીના શેર 235 ટકા વધ્યા છે. ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેર બે વર્ષમાં 190 ટકા વધ્યા છે. જો આપણે છેલ્લા 10 વર્ષના ડેટા પર નજર કરીએ તો, ટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના શેરમાં 1443 ટકાનો વધારો થયો છે. કંપનીના શેરનું 52-સપ્તાહનું ઉચ્ચ સ્તર 8250 રૂપિયા છે. તે જ સમયે, કંપનીના શેરનું 52-સપ્તાહનું નીચું સ્તર 5147.15 રૂપિયા છે.

7/7
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Tata stock splitGujarati NewsBusiness NewsTata Grouprecord dateTata Group CompanyTata InvestmentTata Investment Stock SplitTata Investment Share Performanceટાટા સ્ટોક સ્પ્લિટગુજરાતી સમાચારવ્યાપાર સમાચારટાટા ગ્રુપરેકોર્ડ તારીખટાટા ગ્રુપ કંપનીટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટોક સ્પ્લિટટાટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શેર પ્રદર્શન

Trending Photos