150 ગણો નફો! ગુજરાતી ફિલ્મએ બોક્સ ઓફિસ પર રચ્યો ઈતિહાસ, 'શોલે'નો તોડ્યો રેકોર્ડ
2025 Superhit film: એક સમય પર ધર્મેન્દ્ર અને અમિતાભ બચ્ચનની ફિલ્મ શોલે ઘણા સપ્તાહો સુધી સિનેમાઘરોમાં ચાલી હતી, ત્યારબાદ ફિલ્મએ અનેક જૂની ફિલ્મના રેકોર્ડ તોડી દીધા હતા. પરંતુ આજે અમે તમને ગુજરાતી ફિલ્મ વિશે જણાવીશું, જેણે શોલેનો રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. આવો આ ફિલ્મ વિશે તમને જણાવીએ.
2025 Superhit film: ધર્મેન્દ્ર અને અમિતાભ બચ્ચનની કલ્ટ ક્લાસિક ફિલ્મ શોલે વર્ષ 1975મા રિલીઝ થઈ હતી, જેણે પડતા પર આવતા દેશમાં ધમાલ મચાવી હતી. તો આ ફિલ્મએ બોક્સ ઓફિસ પર ઘણા રેકોર્ડ બનાવ્યા હતા. જેને વર્ષો સુધી કોઈ ફિલ્મ તોડી શકી નહોતી. શોલે એક ઓછા બજેટની પરંતુ દમદાર કાસ્ટ અને એક્શન સીનને કારણે મોટા બજેટની ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી હતી.
સુપરહિટ ફિલ્મ
પરંતુ એક ગુજરાતી ફિલ્મે શોલેનો લાંબા સમયથી ચાલતો રેકોર્ડ સરળતાથી તોડી નાખ્યો, અને ઘણી હિન્દી ફિલ્મોએ જે હાંસલ કર્યું ન હતું તે હાંસલ કર્યું. આજે આપણે જે ગુજરાતી ફિલ્મ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે ફિલ્મે ફક્ત શોલે જ નહીં પરંતુ તે વર્ષની સુપરહિટ ફિલ્મો, સૈય્યારા અને કાંતારા ને પણ પાછળ છોડી દીધી.
ફિલ્મ લાલોઃ કૃષ્ણ સદા સહાયતે કલેક્શન
ઓક્ટોબર મહિનામાં રિલીઝ થયેલી ગુજરાતી ફિલ્મ લાલોઃ કૃષ્ણ સદા સહાયતે આ વર્ષની સૌથી મોટી ફિલ્મ બની છે. આ ફિલ્મ માત્ર 50 લાખના બજેટમાં તૈયાર થઈ હતી અને તેની કમાણી 80 કરોડ નજીક પહોંચી છે.
આ ફિલ્મને પાછળ છોડી
આ ફિલ્મએ બજેટથી લગભગ 150 ગણું રિટર્ન આપ્યું છે. તેથી આ વર્ષની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મએ અનેક મોટી ફિલ્મોને પાછળ છોડી દીધી છે, જેમાં કાંતારા, મહાવતાર નરસિમ્હા અને લોકાનું નામ સામેલ છે.
ફિલ્મની કહાની
આ સુપરહિટ ગુજરાતી ફિલ્મના દિગ્દર્શક અંકિત સખિયા છે. આ ફિલ્મની કહાની એક ઓટો ચાલકની આસપાસ ફરે છે. જે એક ફાર્મ હાઉસમાં ફસાઈ જાય છે. ફિલ્મ લાલોઃ કૃષ્ણ સહા સહાયતે અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ગુજરાતી ફિલ્મ બની ગઈ છે.
