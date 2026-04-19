ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોતારક મહેતા શોમાં આ ગુજ્જુ કેરેક્ટરની એન્ટ્રી, ગોકુલધામમાં આવશે એક મોટું સરપ્રાઈઝ

તારક મહેતા શોમાં આ ગુજ્જુ કેરેક્ટરની એન્ટ્રી, ગોકુલધામમાં આવશે એક મોટું સરપ્રાઈઝ

TMKOC New Entry: સબ ટીવીનો સૌથી લોકપ્રિય શો, તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા, છેલ્લા 18 વર્ષથી દર્શકોનું મનોરંજન કરી રહ્યો છે. દરેક પાત્રે પોતાનું એક વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવ્યું છે. ઘણા કલાકારો શો છોડી ચૂક્યા હોવા છતાં, આ શો દર્શકોમાં પ્રિય રહે છે.
 

Updated:Apr 19, 2026, 09:43 PM IST

1/6
image

TMKOC New Entry: તારક મહેતામાં હમણા જ અનેક નવા કેરેક્ટરની એન્ટ્રી થવા જઈ રહી છે, જેના કારણે તારક મહેતા સિરિયલમાં વધુ એક નવા કેરેક્ટર એન્ટ્રીના સમાચારના કારણે દર્શકો ઉત્સાહિત છે કે નવી કોની એન્ટ્રી થવા જઈ રહી છે.

2/6
image

સબ ટીવીનો લોકપ્રિય શો, તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા, આ દિવસોમાં સમાચારમાં છે. આ વખતે, આ શો કોઈ વિવાદને કારણે નહીં, પરંતુ એક નવી એન્ટ્રીને કારણે હેડલાઇન્સમાં છે. તાજેતરમાં, શોમાં એક નવા પરિવારનો પરિચય થયો હતો, જેમાં એક સાડી વેચનાર હતો.  

3/6
image

જોકે, શોમાં નવા પરિવારનો યોગ્ય રીતે પરિચય કરાવવામાં આવ્યો ન હતો, જેના કારણે દર્શકોમાં રસ ઓછો થયો. આ જ કારણ છે કે ફિલ્મના નિર્માતા અસિત કુમાર મોદીએ એક મોટું પગલું ભર્યું છે.  

4/6
image

તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં "મોતી" નામનું પાત્ર રજૂ કરવામાં આવશે, જે "રૂપા રતન સાડી શોપ" ના મેનેજર હશે. મોતીની ભૂમિકા હાર્દિક સંઘાણી ભજવશે, જે અગાઉ ફિલ્મ "તાનાજી" અને શો "થપકી પ્યાર કી" માં જોવા મળી ચૂક્યો છે.

5/6
image

6/6
image

જો કે, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે લોકો મોતીના પાત્રને કેટલું પસંદ કરે છે. જો તમે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા પણ જુઓ છો, તો ગોકુલધામમાં તમારી સામે એક નવું આશ્ચર્ય છે.  

Trending Photos