/IPO Listing: બજારમાં લિસ્ટિંગ સાથે 200ને પાર પહોંચ્યો આ IPO, રોકાણકારોના ભરી દીધા બેંકના ખાતા!

IPO Listing: આ કંપનીના IPOએ તેના પહેલા દિવસે બજારમાં ધુમ મચાવી દીધી હતી. કંપનીના શેર BSE પર 191 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 11.7 ટતા વધીને ₹205.60 પર પહોંચી ગયા હતા.
IPO Listing: ડિજિટલ હપ્તા ધિરાણ પ્લેટફોર્મ ચલાવતી કંપની OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સે(OnEMI Technology Solutions IPO) શેરબજારમાં મજબૂત પ્રવેશ કર્યો હતો. નબળા બજારમાં પણ, OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સના શેર્સે પ્રથમ દિવસે જ તેજી દર્શાવી હતી. શુક્રવારે લોન્ચ થતાં OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સના શેર 200 રૂપિયાને વટાવી ગયા હતા. OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સનો IPO 9 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. ગ્રે માર્કેટમાં પણ કંપનીના શેર નોંધપાત્ર પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા.
OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સના શેર બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર ₹191 પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 11.7% વધીને ₹205.60 પર પહોંચી ગયા હતા. આ દરમિયાન, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર, કંપનીના શેર ₹190 પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 11.11% પ્રીમિયમ હતું.
લિસ્ટિંગ પછી, કંપનીના શેરમાં વધુ વધારો થયો. OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સના શેર હાલમાં NSE પર ₹208.05 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સના IPO ભાવ ₹171 હતા. OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સના IPOમાં શેરની ફાળવણી 6 મે, 2026ના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું.
OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સના IPO કુલ 9.96 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ રોકાણકાર શ્રેણીને કંપનીના IPOમાં 2.13 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યા હતા. આ દરમિયાન, બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) માટેનો ક્વોટા 6.91 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો, જ્યારે ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ શ્રેણીને 25.97 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યો હતો. કંપનીના IPOનું કુલ કદ ₹850 કરોડ સુધી હતું.
OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સનો IPO 30 એપ્રિલ, 2026ના રોજ અરજી કરવા માટે ખુલ્લો હતો અને 5 મે ના રોજ બંધ થયો હતો. જાહેર રોકાણકારો કંપનીના IPO માં ઓછામાં ઓછા 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 13 લોટ માટે બોલી લગાવી શકતા હતા. એક લોટમાં 87 શેર હતા.
આનો અર્થ એ થયો કે જાહેર રોકાણકારોએ IPOમાં ઓછામાં ઓછા 14,877 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડતું હતું. કંપનીમાં પ્રમોટરનો હિસ્સો, જે IPO પહેલા 32.30 ટકા હતો, તે હવે ઘટીને 23.33 ટકા થઈ ગયો છે. રણવીર સિંહ અને કૃષ્ણન વિશ્વનાથન કંપનીના પ્રમોટર છે. 2016માં સ્થપાયેલ, OneEMI ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ એક ટેકનોલોજી-સક્ષમ ધિરાણકર્તા છે જે તેની મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા વિવિધ જરૂરિયાતો માટે ડિજિટલ લોન આપે છે.
