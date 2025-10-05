અત્યારથી 85 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો આ IPO, 9 ઓક્ટોબરથી કરાશે રોકાણ, જાણો પ્રાઇસ બેન્ડ
IPO News: IPO દસ્તાવેજ મુજબ, કિંમત શ્રેણી 461 રૂપિયાથી 485 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. IPO 13 ઓક્ટોબરના રોજ સમાપ્ત થશે. એન્કર રોકાણકારો 8 ઓક્ટોબરના રોજ બોલી લગાવી શકશે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 85 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે.
IPO News: ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની રુબીકોન રિસર્ચ(Rubicon Research IPO)નો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO), જેની કિંમત 1,377.50 કરોડ રૂપિયા છે, તે 9 ઓક્ટોબરે ખુલશે. IPO દસ્તાવેજ મુજબ, ભાવ શ્રેણી 461 રૂપિયાથી 485 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. IPO 13 ઓક્ટોબરે સમાપ્ત થશે. મોટા (એન્કર) રોકાણકારો 8 ઓક્ટોબરે બોલી લગાવી શકશે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 85 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે.
રુબીકોન રિસર્ચનો પ્રસ્તાવિત IPO 500 કરોડ રૂપિયાના નવા શેર અને 877.5 કરોડ રૂપિયાના વેચાણ માટે ઓફર (OFS)નું મિશ્રણ છે. કંપનીના શેર 16 ઓક્ટોબરે બજારમાં લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. કંપનીએ ઇશ્યૂનો 75% લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) માટે, 15% બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NIIs) માટે અને 10% છૂટક રોકાણકારો માટે અનામત રાખ્યો છે. IPO લોટ સાઈઝ 30 શેર પર સેટ છે, જેમાં છૂટક રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા ₹14,550 નું રોકાણ કરવું જરૂરી છે.
રુબીકોન રિસર્ચનો મેઈનબોર્ડ IPO નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) બંને પર લિસ્ટેડ થશે. શેર ફાળવણી 14 ઓક્ટોબરના રોજ થવાની ધારણા છે, જ્યારે રિફંડ અને ડિમેટ એકાઉન્ટ્સમાં શેર ટ્રાન્સફર 15 ઓક્ટોબરના રોજ પૂર્ણ થશે. આ IPO માટે એક્સિસ કેપિટલ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર અને MUFG ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
રુબીકોન રિસર્ચ એક અગ્રણી ફાર્મા અને હેલ્થકેર કંપની છે જે દવા ઉત્પાદન, ફોર્મ્યુલેશન ડેવલપમેન્ટ અને ક્લિનિકલ રિસર્ચમાં રોકાયેલી છે. કંપની જટિલ દવાઓના વિકાસમાં નિષ્ણાત છે અને ટેકનોલોજી સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરે છે અને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં તેની હાજરીને સતત મજબૂત બનાવી રહી છે.
આ IPO રોકાણકારો માટે ફાર્મા ક્ષેત્રની લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ સંભાવનાનો અનુભવ મેળવવા માટે એક આકર્ષક તક માનવામાં આવે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
