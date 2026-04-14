17 એપ્રિલે ખુલી રહ્યો છે આ IPO, 99થી 100 રૂપિયા નક્કી કર્યો પ્રાઇસ બેન્ડ, જાણો GMP
Upcoming IPO News: આ IPO રોકાણકારો માટે 17 એપ્રિલથી 21 એપ્રિલ સુધી ખુલ્લો રહેશે. ટ્રસ્ટે IPO માટે પ્રતિ શેર 99 રૂપિયાથી 100 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે.
Upcoming IPO News: સિટીયસ ટ્રાન્સનેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ InvIT IPO(Citius TransNet Investment Trust InvIT IPO)એ પ્રતિ શેર 99 રૂપિયાથી 100 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. InvIT IPO રોકાણકારો માટે 17 એપ્રિલે ખુલશે. તેમને 21 એપ્રિલ સુધી તેમના રોકાણ કરવાની તક મળશે. એન્કર રોકાણકારો ફક્ત 16 એપ્રિલે જ તેમના રોકાણ કરી શકશે. IPO લોટ સાઈઝ 150 શેર છે. સિટીયસ ટ્રાન્સનેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ InvIT IPO BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ થશે.
સિટીયસ ટ્રાન્સનેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ InvIT IPOનું મૂલ્ય 1,105 કરોડ રૂપિયા છે. IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલા 1,000 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ ટ્રસ્ટ દ્વારા SRPL રોડ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની બધી અથવા આંશિક સિક્યોરિટીઝ ખરીદવા માટે કરવામાં આવશે. આ રકમનો ઉપયોગ થ્રિસુર એક્સપ્રેસવે, જોરાબત શિલોંગ એક્સપ્રેસવે, ધોલા ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ અને દિબાંગ ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ માટે પણ કરવામાં આવશે. કંપની બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરશે.
આ IPO માટે Axis Capital, Ambit Private Limited અને ICICI Securitiesને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. KFin Technologiesને આ IPO માટે રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
Citius TransNet Investment Trustએ ટ્રાન્સપોર્ટ-કેન્દ્રિત ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોકાણ ટ્રસ્ટ છે. તેની રચના ભારતમાં રસ્તાઓ સહિત ટ્રાન્સપોર્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંપત્તિઓ હસ્તગત કરવા, તેનું સંચાલન કરવા અને રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવી હતી.
નાણાકીય વર્ષ 2025માં ટ્રસ્ટની આવક 1987.05 કરોડ રૂપિયા હતી. નાણાકીય વર્ષ 2023માં, ટ્રસ્ટની આવક 1044.95 કરોડ રૂપિયા હતી. 2025ના પ્રથમ નવ મહિનામાં, ટ્રસ્ટની આવક 1496.36 કરોડ રૂપિયા હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન રોકડ પ્રવાહ 782.02 કરોડ રૂપિયા હતો.
Investors Gainના અહેવાલ મુજબ, ટ્રસ્ટ સોમવારે ગ્રે માર્કેટમાં શૂન્ય રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે. GMPમાં આ IPO અંગે કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી.
કુલ IPO કદના મહત્તમ 75 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. ઓછામાં ઓછા 25 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે. શેર ફાળવણી 24 એપ્રિલના રોજ થશે. BSE અને NSE પર કંપનીનું લિસ્ટિંગ 29 એપ્રિલના રોજ થવાનું છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો.
