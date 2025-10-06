ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Upcoming IPO: અત્યારથી 278 રૂપિયા ફાયદો દર્શાવે છે આ IPO, 7 તારીખથી રોકાણની મળશે તક !


Upcoming IPO: આ IPO આવતીકાલે, 7 ઓક્ટોબરે ખુલશે. રોકાણકારોને આ વિશાળ IPO પર 9 ઓક્ટોબર સુધી દાવ લગાવવાની તક મળશે.
 

Updated:Oct 06, 2025, 07:43 PM IST

Upcoming IPO: આ IPO 7 તારીખથી રોકાણકારોને માટે ખુલશે. IPO 9 ઓક્ટોબર સુધી રોકાણકારો માટે ખુલ્લો રહેશે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ બ્રોકરેજ ફર્મ ચોઇસ બ્રોકિંગે આ સ્ટોકમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાની ભલામણ કરી છે. બ્રોકરેજ ફર્મ કંપનીના મજબૂત બ્રાન્ડ મૂલ્ય, વૃદ્ધિની સંભાવના અને વ્યૂહાત્મક વિસ્તરણમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરે છે.  

કંપનીના IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ ₹1,080 થી ₹1,140 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 13 શેરનો મોટો જથ્થો બનાવ્યો છે, જેના માટે રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા ₹14,820 નું રોકાણ કરવું જરૂરી છે. BSE અને NSE પર કંપનીનું લિસ્ટિંગ 14 ઓક્ટોબરે થવાનું છે.  

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન મુજબ, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડનો IPO ₹278 ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આજનો GMP 24.39% નો લિસ્ટિંગ ગેઇન દર્શાવે છે. આ અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ GMP છે. LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડના IPO માટે સૌથી નીચો GMP ₹145 હતો, જે 1 ઓક્ટોબરના રોજ આ સ્તરે હતો.  

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડના IPOનું કદ ₹11,607.01 કરોડ છે. કંપનીનો ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ પર આધારિત છે, એટલે કે કંપનીને ઇશ્યૂમાંથી કોઈ આવક પ્રાપ્ત થશે નહીં.  

LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ભવિષ્યમાં હૈદરાબાદમાં ₹5,000 કરોડનું રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. કંપનીને અપેક્ષા છે કે આ યુનિટ નાણાકીય વર્ષ 2027 માં કામગીરી શરૂ કરશે.  

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

