ખુલતાની સાથે જ ભરાઈ ગયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં પણ તેજી, પ્રાઈસ બેન્ડ છે 46, જાણો
IPO GMP: આ IPO, જેની કુલ ઇશ્યૂ કિંમત 25.59 કરોડ રૂપિયા છે, તેની કિંમત બેન્ડ 43થી 46 પ્રતિ શેર છે. આ એક ફ્રેશ ઇશ્યૂ છે, કંપની 55.62 લાખ નવા શેર ઇશ્યૂ કરી રહી છે. પહેલા જ દિવસે કંપનીનો IPO
IPO GMP: એકોર્ડ ટ્રાન્સફોર્મર્સ અને સ્વિચગિયર(Accord Transformer & Switchgear IPO)નો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) પ્રથમ દિવસે રોકાણકારોના ઉત્સાહ સાથે ખુલ્યો. રોકાણના પહેલા દિવસે, સોમવાર, 23 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે 11:09 વાગ્યા સુધીમાં, IPO 1.89 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.
બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં, IPO 4.08 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. BSE ડેટા અનુસાર, ઓફર કરાયેલા 39.78 લાખ શેર સામે આશરે 75.27 લાખ શેર માટે અરજી મળી હતી. છૂટક રોકાણકારોએ મજબૂત ભાગીદારી દર્શાવી હતી. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર 13 રૂપિયાના પ્રીમિયમ સુધી પહોંચ્યા હતા. તેની પ્રાઇસ બેન્ડ 46 રૂપિયા છે.
છૂટક રોકાણકારો (એટલે કે, પર્સનલ રોકાણકારો) માટે અનામત રાખેલો હિસ્સો 3.28 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) માટેનો ક્વોટા 1.37 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. 25.59 કરોડ રૂપિયાના કુલ IPO કિંમત સાથે પ્રતિ શેર 43 રૂપિયાથી 46 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ ધરાવે છે. આ આખો IPO એક નવા શેર પર છે, એટલે કે તેમાં કોઈ ઓફર ફોર સેલ (OFS) ઘટક શામેલ નથી. કંપની 55.62 લાખ નવા શેર જાહેર કરી રહી છે.
IPOમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ કંપની મશીનરી અને સાધનો ખરીદવા, કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરશે. GYR કેપિટલ એડવાઇઝર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ આ IPO માટે મર્ચન્ટ બેંકર છે, જ્યારે કેફિન ટેક્નોલોજીસને રજિસ્ટ્રાર તરીકે સોંપવામાં આવ્યું છે. લોટનું કદ 3,000 શેર છે. કોઈપણ રિટેલ રોકાણકારે ઓછામાં ઓછા બે લોટ અથવા 6,000 શેર માટે અરજી કરવી આવશ્યક છે.
ફાળવણી પ્રક્રિયા 26 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ પૂર્ણ થવાની ધારણા છે. આ પછી, કંપનીના શેર 2 માર્ચે BSEના SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટ થઈ શકે છે. કંપનીનો વ્યવસાય પાવર અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ટ્રાન્સફોર્મર સહિત વિવિધ ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનોની ડિઝાઇન, ઉત્પાદન અને સપ્લાયમાં રોકાયેલ છે.
Accord Transformer & Switchgear કંપની ઉત્પાદન પોર્ટફોલિયોમાં વિતરણ ટ્રાન્સફોર્મર્સ, પાવર ટ્રાન્સફોર્મર્સ, પેકેજ સબસ્ટેશન, ડ્રાય-ટાઇપ ટ્રાન્સફોર્મર્સ, MV/VCB પેનલ્સ, LV કંટ્રોલ પેનલ્સ અને અન્ય સ્વીચગિયરનો સમાવેશ થાય છે. કંપની પાવર ટ્રાન્સમિશન, નવીનીકરણીય ઉર્જા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ અને EV ચાર્જિંગ નેટવર્ક્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં સેવા આપે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
