ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ધમાકેદાર લિસ્ટિંગ: 58%ના ફાયદા સાથે લિસ્ટ થયો આ IPO, પહેલા જ દિવસે રોકાણકારેને કર્યા માલામાલ, 162 પર પહોંચ્યો શેર

IPO News: શુક્રવારે, રોકાણ કરવાના અંતિમ દિવસે, કંપનીના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) માં 103.63 ગણુ સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યું હતું. NSE ના ડેટા અનુસાર, 1,900 કરોડ રૂપિયાના પ્રારંભિક જાહેર ઓફરમાં 11,064,608,960 શેર માટે બોલી મળી હતી, જ્યારે ઓફર પર 10,677,3244 શેર હતા.
 

Updated:Sep 17, 2025, 01:10 PM IST

1/6
image

IPO News: ઓનલાઈન હોમ-બેઝ્ડ સર્વિસીસ પ્લેટફોર્મ, અર્બન કંપની લિમિટેડનો IPO બુધવારે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટ થયો હતો. કંપનીના શેરમાં મજબૂત લિસ્ટિંગ જોવા મળી હતી. BSE પર અર્બન કંપનીના શેર 161 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા, જે તેના 103 રૂપિયાના પ્રારંભિક જાહેર ઓફર ભાવ કરતાં 57 ટકા પ્રીમિયમ છે.   

2/6
image

NSE પર, કંપનીના શેર 162.25 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા, જે 58 ટકા પ્રીમિયમ છે. કંપનીના IPOને રોકાણ કરવાના અંતિમ દિવસે શુક્રવારે 103.63 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. NSE ના ડેટા અનુસાર, 1,900 કરોડ રૂપિયાના IPO માટે 11,06,46,08,960 શેર માટે અરજી મળી હતી, જ્યારે ઓફર પર 10,67,73,244 શેર હતા.  

3/6
image

ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) કેટેગરીને 140.20 ગણું સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટેનો ઇશ્યૂ 74.04 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો, જ્યારે છૂટક વ્યક્તિગત રોકાણકારો (RIIs) માટેનો ઇશ્યૂ 39.25 વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો.   

4/6
image

અર્બન કંપનીએ મંગળવારે એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 854 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા. IPO પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 98-103 રૂપિયા પર નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. કિંમત શ્રેણીના ઉપરના ભાગમાં, કંપનીનું મૂલ્ય 14,790 કરોડ રૂપિયા છે.

5/6
image

કંપની નવા IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ નવી ટેકનોલોજી વિકાસ અને ક્લાઉડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, તેની ઓફિસો માટે લીઝ ચુકવણી, માર્કેટિંગ પ્રવૃત્તિઓ અને સામાન્ય કંપની હેતુઓ માટે કરવાની યોજના ધરાવે છે.  

6/6
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

Urban Company IPO Listing Todayipo newsBusiness NewsGujarati Newsipo listingInvestorbusiness news in gujarati

Trending Photos