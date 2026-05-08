/234 ગણો સબસ્ક્રાઈબ થયો આ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં પણ છે તેજી, લિસ્ટિંગ પર રોકાણકારોને કરશે માલામાલ!

IPO News: મર્યાદિત સંખ્યામાં નવી કંપનીઓ IPO બજારમાં IPO લોન્ચ કરી રહી છે. રોકાણકારો આમાંથી ફક્ત થોડી કંપનીઓ પર જ ભારે દાવ લગાવી રહ્યા છે. રોકાણકારોએ તાજેતરમાં SME સેગમેન્ટની ઓફર, Recode Studios IPO પર પોતાનો દાવ લગાવ્યો છે. આ IPO ત્રણ દિવસમાં 200થી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો છે.
રિટેલ સેગમેન્ટમાં Recode Studios IPO 216.65 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો છે. QIB સેગમેન્ટમાં 137.99 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો છે, અને NII કેટેગરીમાં 404.76 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો છે. એકંદરે, આ SME સેગમેન્ટ IPO 234.64 વખત સબસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યો છે.
રિટેલ રોકાણકારો માટે Recode Studios IPO 5 મેના રોજ ખુલ્યો. IPOનું કદ 44.59 કરોડ રૂપિયા હતું. રોકાણકારો પાસે કંપનીના IPO પર 7 મે સુધી રોકાણ કરવાનો સમય હતો. આ IPOમાં નવા શેર અને વેચાણ માટેની ઓફર બંનેનો સમાવેશ થાય છે.
કંપની IPO દ્વારા 25 લાખ નવા શેર જાહેર કરશે. તે વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 0.03 લાખ શેર પણ જાહેર કરશે. કંપની BSE SME પર લિસ્ટેડ થશે.
રેકોર્ડ સ્ટુડિયો IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 150 રૂપિયાથી 158 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી છે. કંપનીએ 800 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે. રિટેલ રોકાણકારોએ એક સાથે ઓછામાં ઓછા બે લોટમાં રોકાણ કરવું આવશ્યક છે, જેના પરિણામે ઓછામાં ઓછું 252,800 રૂપિયા રોકાણ કરવું પડશે.
આ IPO માટે સેરેન કેપિટલ પ્રા. લિ.ને લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મુદ્રા RTA વેન્ચર્સ પ્રા. લિ.ને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. IPO 4 મેના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્યો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 12.67 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે.
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના અહેવાલ મુજબ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 42 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. કંપનીના IPO માટે સૌથી વધુ GMP પ્રતિ શેર 48 રૂપિયા હતો, જ્યારે સૌથી ઓછો GMP પ્રતિ શેર 11 રૂપિયા હતો. કંપની IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા 5.74 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ પંજાબના લુધિયાણામાં એક નવું વેરહાઉસ બનાવવા માટે કરશે. બાકીના 5.41 કરોડ રૂપિયા માર્કેટિંગ અને પ્રમોશન પર ખર્ચવામાં આવશે.
