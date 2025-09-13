2 દિવસમાં 65 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો આ IPO, પહેલા જ દિવસે પૈસા થશે બમણા! ₹166 પર પહોંચ્યો GMP
IPO News: આ કંપનીના IPO ગ્રે માર્કેટમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. વર્તમાન GMP પહેલા જ દિવસે રોકાણકારોના પૈસા બમણા થવાનો સંકેત આપી રહ્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે, રોકાણકારો પાસે આ SME સેગમેન્ટ IPO પર દાવ લગાવવા માટે હજુ એક દિવસ બાકી છે.
IPO News: Investors Gainના રિપોર્ટ મુજબ, Airfloa Rail Technology કંપનીનો IPO આજે ગ્રે માર્કેટમાં 166 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન GMP 118 ટકાના લિસ્ટિંગનો સંકેત આપી રહ્યો છે. જોકે, આ અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ GMP નથી. કંપનીનો IPO 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગ્રે માર્કેટમાં 170 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થયો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે, છેલ્લા ઘણા દિવસોથી કંપનીના GMPમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી.
એરફ્લોઆ રેલ ટેકનોલોજી IPO(Airfloa Rail Technology IPO)નો પ્રાઇસ બેન્ડ 133 રૂપિયાથી 140 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 1000 શેરનો એક લોટ બનાવ્યો છે. પરંતુ એક રિટેલ રોકાણકારે એક સાથે ઓછામાં ઓછા 2000 શેર પર રોકાણ કરવું પડશે. જેના કારણે રિટેલ રોકાણકારોની લઘુત્તમ રોકાણ રકમ 2,80,000 રૂપિયા થઈ જશે.
આ IPO 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્કર રોકાણકારો માટે ખુલ્લો હતો. કંપનીએ એન્કર રોકાણકારો પાસેથી 25.93 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા.
આ IPO પહેલા બે દિવસમાં 65 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં કંપનીનો IPO 97 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. તે જ સમયે, QIB કેટેગરીમાં IPO 72 ટકા સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. NII કેટેગરીમાં IPO ને 76.40 ગણું સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું છે.
Airfloa Rail Technology IPO નું કદ 91.10 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPO દ્વારા 65 લાખ નવા શેર જારી કરશે.
Disclaimer: શેર બજાર જોખમને આધીન છે અને રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
