Upcoming IPO: 4 માર્ચે ખુલી રહ્યો છે આ મેઈનબોર્ડ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં પ્રોફિટના સંકેત, જાણો

Upcoming MainBoard IPO: માર્ચમાં એક મોટો IPO ખુલવાનો છે. આ IPO ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીની સ્થિતિ હાલમાં અનુકૂળ છે. આ મેઈનબોર્ડ IPO આવતા અઠવાડિયે ખુલશે. કંપનીનો IPO કદ 1087.45 કરોડ રૂપિયા છે.

Upcoming MainBoard IPO: માર્ચ મહિનાની શરૂઆતમાં જ  SEDEMAC Mechatronics IPO ખુલવા જઈ રહ્યો છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપની ધુમ મચાવી રહી છે. આ મેઈનબોર્ડ IPOનું કદ 1087.45 કરોડ રૂપિયા છે.  

SEDEMAC Mechatronics IPO 4 માર્ચે છૂટક રોકાણકારો માટે ખુલશે. રોકાણકારોને 6 માર્ચ, 2026 સુધી રોકામ કરવાની તક મળશે. આ IPO સંપૂર્ણપણે ઓફર-ફોર-સેલ (OFS) છે, જેનો અર્થ છે કે હાલના રોકાણકારો 80 લાખ શેર વેચશે.

SEDEMAC Mechatronics IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 1,287 રૂપિયાથી 1,352 રૂપિયા છે. કંપનીનો લોટ સાઈઝ 11 શેરનો છે, એટલે કે રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછી 14,872 રૂપિયાની અરજી કરવાની રહેશે. આ એક મેઈનબોર્ડ IPO છે, તેથી તે BSE અને NSE બંને પર લિસ્ટેડ થશે.  

ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇન અનુસાર, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 28 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ, કંપનીનો IPO ગ્રે માર્કેટમાં 130 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. SEDEMAC Mechatronics IPO માટે સૌથી વધુ GMP 130 રૂપિયા હતો અને સૌથી ઓછો 28 રૂપિયા પ્રતિ શેર છે.  

કંપનીએ IPO માટે ICICI સિક્યોરિટીઝ લિમિટેડને બુક રનિંગ લીડ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.  

મહત્તમ 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. રિટેલ રોકાણકારો માટે ઓછામાં ઓછું 35 ટકા અને NII માટે ઓછામાં ઓછું 15 ટકા અનામત રાખવામાં આવશે.  

કંપનીની સ્થાપના 2007 માં થઈ હતી. તે પુણે સ્થિત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંપની છે જે મોટર કંટ્રોલ પ્રોડક્ટ્સ અને ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટાર્ટ જનરેટર સોલ્યુશન્સનું ઉત્પાદન કરે છે.  

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

