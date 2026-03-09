IPO News: આજે ખુલ્યો આ મેઈનબોર્ડ IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી તેજી, જાણો
IPO News: આ કંપનીનો IPO આજે ખુલી ગયો છે. કંપનીનો IPO 12 માર્ચ સુધી ખુલ્લો રહેશે. IPOનું કદ 254.98 કરોડ રૂપિયા છે. કંપનીના IPOમાં રોકાણ ફોર સેલ અને નવા શેર પણ જાહેર કરવામાં આવશે, અત્યારથી આઈપીઓ ગ્રે માર્કેટમાં પ્રિમિયમ પર પહોચી ગયો છે.
IPO News: રાજપુતાના સ્ટેનલેસ IPO(Rajputana Stainless IPO) આજે ખુલ્યો છે. કંપનીનો IPO 9 માર્ચથી 12 માર્ચ સુધી ખુલ્લો રહેશે. આ કંપનીના IPOનું કદ 254.98 કરોડ રૂપિયા છે. કંપની IPOથી 1.47 કરોડ નવા શેર જાહેર કરશે. વધુમાં, તે વેચાણ માટે ઓફર દ્વારા 63 લાખ શેર જાહેર કરશે.
રાજપુતાના સ્ટેનલેસ IPO(Rajputana Stainless IPO) માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 116 રૂપિયાથી 122 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ 110 શેરનો લોટ બનાવ્યો છે, જેનો અર્થ છે કે રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછું 13,420 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જરૂર પડશે.
મહત્તમ 50 ટકા લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે. IPOનો ઓછામાં ઓછો 35 ટકા રિટેલ રોકાણકારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે, અને ઓછામાં ઓછો 15 ટકા NII માટે અનામત રાખવામાં આવશે.
ઇન્વેસ્ટર્સ ગેઇનના મતે, કંપનીનો IPO ગઈકાલે ગ્રે માર્કેટમાં બે રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. ગ્રે માર્કેટમાં IPO માટે આ સૌથી મજબૂત સ્થિતિ છે. IPO ના ભંડોળનો ઉપયોગ કંપની IPO દ્વારા એકત્ર કરાયેલા 18.57 કરોડ રૂપિયા સાથે ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનાવવા માટે કરશે. 98 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કંપનીના દેવાની ચુકવણી માટે કરવામાં આવશે. બાકીના ભંડોળનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
રાજપૂતાના સ્ટેનલેસની(Rajputana Stainless IPO) સ્થાપના 1991માં થઈ હતી. કંપની સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ઉત્પાદનોનું ઉત્પાદન કરે છે. રાજપૂતાના સ્ટેનલેસ UAE, USA, તુર્કી, કુવૈત અને પોલેન્ડમાં તેના ઉત્પાદનો વેચે છે. કંપની એરોસ્પેસ, તેલ અને ગેસ, સંરક્ષણ, ઓટોમોટિવ અને ઉડ્ડયન ક્ષેત્રોને પણ તેના ઉત્પાદનો વેચે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
