145 રૂપિયાના પ્રમિયમ સાથે આજે ખુલ્યો આ મેઈનબોર્ડ IPO, લિસ્ટિગ પર રોકાણકારોને કરશે માલામાલ !

IPO News: આ IPO 17 ઓક્ટોબરે બંધ થશે. એન્કર બુક 14 ઓક્ટોબરે ખુલશે, અને શેર 24 ઓક્ટોબરે લિસ્ટ થવાનો પ્રસ્તાવ છે. એ નોંધનીય છે કે કંપનીના શેર પહેલાથી જ ગ્રે માર્કેટમાં 145 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જેનો અર્થ 14% સુધીનો લિસ્ટિંગ નફો છે.
IPO News: જો તમે IPOમાં રોકાણ કરીને પૈસા કમાવવા માંગતા હો, તો આજે, 15 ઓક્ટોબરે તમારા માટે એક અનોખી તક ખુલી રહી છે. ક્વાર્ટઝ પ્રોસેસર મિડવેસ્ટ લિમિટેડ IPO(Midwest IPO) આજે રોકાણ માટે ખુલી ગયો છે. આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 1,014 રૂપિયાથી 1,065 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 451 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના છે.
આ IPOમાં 250 કરોડ રૂપિયાનો નવો IPO અને 201 કરોડ રૂપિયાનો વેચાણ માટેનો પ્રસ્તાવ છે. નવા ઇશ્યૂમાંથી ₹130.3 કરોડનો ઉપયોગ તેની પેટાકંપની, મિડવેસ્ટ નિયોસ્ટોનની ક્વાર્ટઝ સુવિધાના બીજા તબક્કાના વિસ્તરણ માટે કરવામાં આવશે.
₹25.7 કરોડનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રિક ડમ્પ ટ્રક ખરીદવા અને ₹3.2 કરોડનો ઉપયોગ પસંદગીની ખાણોમાં સૌર ઉર્જા એકીકરણ માટે કરવામાં આવશે. ₹56.2 કરોડનો ઉપયોગ દેવાની ચુકવણી માટે કરવામાં આવશે, બાકીના સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે. જૂન 2025 સુધીમાં એકીકૃત બાકી દેવું ₹270.1 કરોડ હતું.
કંપની બ્લેક ગેલેક્સી અને એબ્સોલ્યુટ બ્લેક ગ્રેનાઈટનું ભારતનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક છે. આ કંપની, જે લગભગ 40 વર્ષથી કુદરતી પથ્થરના વ્યવસાયમાં છે, તેણે ગ્રેનાઈટથી આગળ વધીને ક્વાર્ટઝ પ્રોસેસિંગમાં પ્રવેશ કર્યો છે. તેનો પ્રથમ તબક્કાનો પ્લાન્ટ એન્જિનિયર્ડ પથ્થર અને સૌર કાચના સેગમેન્ટનો સપ્લાય કરે છે. તે હવે ભારે ખનિજ રેતીના સંશોધનમાં પણ પ્રવેશ કરી રહ્યું છે, જ્યાં રૂટાઇલ અને ઇલ્મેનાઇટ જેવા ટાઇટેનિયમ ફીડસ્ટોક્સ મળી આવે છે, અને દુર્લભ પૃથ્વી તત્વો (REEs) પર પ્રક્રિયા કરવાનું પણ શરૂ કરશે.
