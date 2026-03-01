ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઈરાનનું 'બ્રહ્માસ્ત્ર' છે આ મિસાઈલ, 6000 KMPHની ઝડપે કરે છે હુમલો; જાણો અમેરિકાની ટોમહોક કરતા કેટલી છે શક્તિશાળી?

Ghadr-110 vs Tomahawk Missile: અમેરિકા અને ઇઝરાયલે સંયુક્ત રીતે ઇરાન પર હુમલો કર્યો છે. બંને દેશોની સેનાઓએ ઇરાનની રાજધાની તેહરાન સહિત અનેક મુખ્ય શહેરોને નિશાન બનાવ્યા છે. તાજેતરના હુમલામાં સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું મોત થયું હતું. ઇરાને પણ મોટો હુમલો કર્યો છે. ઇરાને અનેક આરબ દેશોમાં અમેરિકન લશ્કરી અડ્ડાઓને નિશાન બનાવ્યા છે. એવા અહેવાલ છે કે અમેરિકાએ ટોમાહોક સબસોનિક એર-લોન્ચ મિસાઇલનો ઉપયોગ કર્યો હતો. બીજી તરફ, ઇરાન પાસે ગદર-110 જેવી ખતરનાક મિસાઇલો છે, જે હાઇપરસોનિક ગતિએ દુશ્મનોને નિશાન બનાવવામાં સક્ષમ છે.

Ghadr-110 vs Tomahawk Missile: આધુનિક યુદ્ધમાં હવાઈ ફાયરપાવર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની ગયું છે. જે દેશ પાસે જેટલા શક્તિશાળી ફાઇટર જેટ હોય છે, તેટલા જ શક્તિશાળી હોય છે. વધુમાં, મિસાઇલોની ભૂમિકા પણ મહત્વપૂર્ણ બની ગઈ છે. શક્તિશાળી મિસાઇલ ક્ષમતાઓ ધરાવતા દેશ તરફ કોઈ નજર પણ ફેરવવાની હિંમત કરતું નથી. આજે, મિસાઇલો હજારો કિલોમીટરની રેન્જ ધરાવે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલે ઇરાન પર હુમલો કર્યો છે. એક તરફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છે, જેની પાસે વિવિધ પ્રકારની શક્તિશાળી મિસાઇલો છે, તો બીજી તરફ, ઇરાન પણ કંઈ ઓછું નથી. આજે, ચાલો જાણીએ કે અમેરિકન ટોમહોક અને ઇરાની ગદર-110 મિસાઇલો વિશે...

પહેલા, ચાલો ઈરાનની ગદર-110 મિસાઈલની ચર્ચા કરીએ. તે શહાબ-૩ મિસાઈલનું અપગ્રેડેડ વર્ઝન હોવાનું કહેવાય છે. આ મિસાઈલ હાયપરસોનિક ઝડપે (6,000 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધુ) દુશ્મનો પર હુમલો કરવા સક્ષમ હોવાનું કહેવાય છે. તે મધ્યમ અંતરની બેલિસ્ટિક મિસાઈલ છે, જે ઈરાન માટે એક મજબૂત ડેટરેન્સ છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના વર્તમાન સંઘર્ષમાં આ મિસાઈલનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો હોવાના અહેવાલો છે.

ગદર એ ઈરાનની પ્રવાહી-ઇંધણયુક્ત મધ્યમ-અંતરની બેલિસ્ટિક મિસાઈલ (MRBM) શ્રેણી છે, જે ઉચ્ચ-સટીકતાવાળા હુમલાઓ માટે વિકસાવવામાં આવી છે. તેના મુખ્ય પ્રકારો 1,500 થી 2,000 કિલોમીટરની રેન્જ ધરાવે છે, જે તેને પશ્ચિમ એશિયાના મોટાભાગના ભાગોમાં અસરકારક બનાવે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ મિસાઈલ ઈરાનની લાંબા અંતરની રણનીતિક પ્રતિરોધક ક્ષમતાનો મુખ્ય ભાગ છે.

ગદર-110ને શ્રેણીનું મુખ્ય મોડેલ માનવામાં આવે છે, જેની અંદાજિત રેન્જ 1600 થી 2000 કિલોમીટર છે. આ મિસાઇલ 1000 કિલોગ્રામ વજનનું વોરહેડ લઈ જઈ શકે છે, જેના કારણે તે મોટા લશ્કરી અથવા વ્યૂહાત્મક લક્ષ્યોને અસરકારક રીતે પ્રહાર કરી શકે છે. કેટલાક અહેવાલોમાં ટૂંકા અંતરના પ્રકારો (150-200 કિમી)નો પણ ઉલ્લેખ છે. ભારે પેલોડ અને લાંબી રેન્જનું આ સંયોજન તેને પ્રાદેશિક સુરક્ષા સમીકરણમાં મુખ્ય ખેલાડી બનાવે છે.  

ટોમાહોક એ 1970 ના દાયકામાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી ઉચ્ચ-સટીકતાવાળી સબસોનિક ક્રુઝ મિસાઇલ છે. શરૂઆતમાં પરમાણુ શસ્ત્રો વહન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી, તેને હવા, જમીન અને દરિયાઈ પ્લેટફોર્મ પરથી છોડવામાં આવી શકે છે. લશ્કરી નિષ્ણાતો માને છે કે આ મિસાઇલ તેની બહુહેતુક ક્ષમતાઓને કારણે લાંબા સમયથી યુએસ શસ્ત્રાગારનો મુખ્ય ઘટક રહી છે. સમય જતાં તેના ઘણા આધુનિક સંસ્કરણો વિકસાવવામાં આવ્યા છે.

પરમાણુ શસ્ત્રોથી સજ્જ ટોમહોક શરૂઆતમાં આશરે 2,500 કિલોમીટરની રેન્જ ધરાવતું હતું. પછીથી, જ્યારે પરંપરાગત હથિયારોએ પરમાણુ હથિયારોનું સ્થાન લીધું, ત્યારે તેની રેન્જ ઘટાડીને આશરે 1,600 કિલોમીટર કરવામાં આવી. જોકે, નિષ્ણાતો કહે છે કે કેટલાક આધુનિક પ્રકારો હજુ પણ 2,500 કિલોમીટર સુધી પહોંચવામાં સક્ષમ છે. તેની લાંબી રેન્જ અને ચોકસાઇ તેને વ્યૂહાત્મક હુમલાઓ માટે અસરકારક બનાવે છે.

Tomahawk cruise missile ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી સબસોનિક મિસાઇલ છે. તે જમીનથી આશરે 98 થી 164 ફૂટની ઊંચાઈએ ઉડી શકે છે. આ ઓછી ઊંચાઈને કારણે રડાર પર તેને ટ્રેક કરવી મુશ્કેલ બને છે. તેની મહત્તમ ઝડપ આશરે 913 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે. તેની ઓછી ઊંચાઈ અને ચોક્કસ નેવિગેશન સિસ્ટમ તેને અત્યંત ઘાતક બનાવે છે.

