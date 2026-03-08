દુનિયામાં સૌથી વધુ પગાર મેળવે છે ભારતીય મૂળનો આ વ્યક્તિ, મહિનાની કમાણી સાંભળી ચોંકી જશો
ભારતીય મૂળના સુંદર પિચાઈનો પગાર વધારવામાં આવ્યો છે. હવે તેઓ દુનિયામાં સૌથી વધુ વેતન મેળવનાર ટોચના અધિકારીઓમાં સામેલ થઈ ગયા છે. જાણો હવે તેમને કેટલો પગાર મળશે.
સૌથી વધુ વેતન મેળનાર ખેલાડી
ભારતીયો માટે ગર્વની ક્ષણ છે. કારણ કે ભારતીય મૂળના ગૂગલના સીઈઓ સુંદર પિચાઈના કુલ સંભવિત વેતન પેકેજને ગૂગલે આગામી ત્રણ વર્ષ માટે વધારી દીધું છે. તેનાથી તેઓ દુનિયામાં સૌથી વધુ વેતન મેળવનાર સર્વોચ્ચ અધિકારીઓમાં સામેલ થઈ ગઈ છે. આ જાણકારી એક રિપોર્ટમાં સામે આવી છે. આવો જાણીએ હવે તેમનું વેતન પેકેજ વધીને કેટલું થઈ ગયું છે.
સેલેરી પેકેજમાં આટલો વધારો
રિપોર્ટ અનુસાર ભારતીય મૂળના સુંદર પિચાઈનું સેલેરી પેકેજ હવે 692 મિલિયન ડોલર સુધી વધારી દેવામાં આવ્યું છે. આ પેકેજનો મોટો હિસ્સો 126 મિલિયન ડોલરના પરફોર્મંસ સ્ટોક યુનિટ્સ (PSU) થી બનેલો છે, જેને બે બરાબર ભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યો છે.
આ વેતન માટે શરતો
આ પીએસયુ કંપનીના શેરધારકોના રિટર્નના પ્રદર્શનને સામેલ કરી નક્કી કરવામાં આવશે. જો લક્ષ્યથી સારૂ પ્રદર્શન થયું તો તેની કિંમત 252 મિલિયન ડોલર સુધી ડબલ થઈ શકે છે, જ્યારે લક્ષ્ય પૂરુ ન કરવા પર તેમાંથી કોઈ ચુકવણી મળશે નહીં.
હવે આટલું રહેશે તેમનું વાર્ષિક અને મહિનાનું વેતન
સુંદર પિચાઈને ત્રણ વર્ષ સુધી દર મહિને વેસ્ટ થનાર 84 મિલિયન ડોલરના પ્રતિબંધિત સ્ટોક પણ મળશે. આ સાથે તેમનું વાર્ષિક વેતન બે મિલિયન ડોલર રહેશે. એટલે કે વીસ લાખ અમેરિકી ડોલર, તે 18 કરોડની આસપાસ હશે. એટલે કે એક મહિનામાં આશરે દોઢ કરોડ રૂપિયા હશે.
ભારતમાં થયો જન્મ
ભારતમાં જન્મેલા 53 વર્ષીય પિચાઈ 2004મા ગૂગલમાં જોડાયા હતા. આ પહેલા તેઓ મેકેનઝી એન્ડ કંપનીમાં કામ કરી ચુક્યા હતા. ગૂગલમાં તેમણે ગૂગલ ક્રોમના વિકાસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી અને બાદમાં એન્ડ્રોયડનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ કંપનીમાં સર્વોચ્ચ પદે પહોંચ્યા હતા.
પિચાઈ પર ગૂગલ મહેરબાન
ગૂગલે પોતાના ઓટોનોમસ પ્રોજેક્ટ્સના વિકાસ સાથે જોડાયેલા 350 મિલિયન ડોલર સુધીના નવા સ્ટોક ઈન્સેટિવ પણ શરૂ કર્યાં છે. તે હેઠળ પિચાઈને 130 મિલિયન ડોલરના વાયમોના શેર અને 45 મિલિયન ડોલરના વિંગ એવિએશનના શેર મળશે, જેનું ચુકવણી ટાર્ગેટ કિંમતના 200 ટકા સુધી હોઈ શકે છે.
પિચાઈ અને તેમના પત્ની પાસે ગૂગલના કેટલા શેર
રિપોર્ટ્સ અનુસાર આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં પિચાઈએ 32500 ક્લાસ-સી શેર લગભગ 9.8 મિલિયન ડોલરમાં વેચ્યા. પિચાઈ અને તેમના પત્ની પાસે કુલ 1.67 મિલિયન ગૂગલ શેર છે, તેની કિંમત શુક્રવારના બંધ ભાવ 298 ડોલર પ્રતિ શેરના આધાર પર લગભગ 498 મિલિયન ડોલર છે. તુલના તરીકે સત્ય નડેલા (સીઈઓ માઇક્રોસોફ્ટ) ને નાણાકીય વર્ષ 2025મા 96.5 મિલિયન ડોલર કમાયા, જ્યારે ટિમ કુક (સીઈઓ એપલ, ઇંક) ને 74.3 મિલિયન ડોલરનું પેકેજ મળ્યું.
પિચાઈના નેતૃત્વમાં ગૂગલની જોરદાર પ્રગતિ
આલ્ફાબેટના બોર્ડે કહ્યું કે આ પ્રોત્સાહન પિચાઈના નેતૃત્વ પર કંપનીના ભરોસાને દર્શાવે છે. બોર્ડ અનુસાર તેમના નેતૃત્વમાં વાયમો અને વિંગ જેવા પ્રોજેક્ટ સ્વાયત્ત ડ્રાઇવિંગ અને ડિલીવરી સાથે જોડાયેલા મોટા પડકાર પર કામ કરી રહ્યાં છે. ઓગસ્ટ 2015મા સીઈઓ બન્યા બાદ પિચાઈના નેતૃત્વમાં ગૂગલનું માર્કેટ કેપ આશરે સાત ગણું વધી 535 અબજ ડોલરથી 3.6 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયું. જાન્યુઆરીમાં તે થોડા સમય માટે 4 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયું હતું.
