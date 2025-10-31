બદલી જશે DA સાથે જોડેયેલો આ નિયમ! મોંઘવારી ભથ્થું કરવામાં આવશે રીસેટ, જાણો ક્યારે અને કેટલું થશે મર્જ
DA Rule Change: દેશભરના લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના હૃદય ધબકી રહ્યા છે. તેમના મનમાં અનેક પ્રશ્નો ઘુમરાઈ રહ્યા છે. 8મા પગાર પંચની ભલામણો તેમના માટે શું અર્થ રાખે છે? તેમના પગારમાં કેટલો મોટો વધારો થશે? ભલામણો આખરે ક્યારે આવશે? અને સરકાર આ વખતે મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી કેવી રીતે કરશે? સૂત્રો સૂચવે છે કે સરકાર 10 વર્ષ જૂના નિયમમાં ફેરફાર કરી શકે છે અને DA મીટર શૂન્ય પર સેટ કરી શકે છે.
DA Rule Change: સરકારનો માસ્ટરપ્લાન: મોંઘવારી ભથ્થું (DA)ની ગણતરી ઔદ્યોગિક કામદારો માટે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક (AICPI-IW) ના ડેટાના આધારે કરવામાં આવે છે. આ સૂચકાંકમાં એક આધાર વર્ષ છે જેની સામે ફુગાવાની તુલના કરવામાં આવે છે.
વર્તમાન નિયમો: DAની ગણતરી માટેનો આધાર વર્ષ 2016 છે. આ 7મા પગાર પંચના અમલીકરણ સમયે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રસ્તાવિત ફેરફારો: હવે જ્યારે 8મું પગારપંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવાનું છે, ત્યારે સરકાર DA ગણતરી માટેનું આધાર વર્ષ પણ 2026 કરી શકે છે.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, આધાર વર્ષ બદલવું એ રમતના સ્કોરને ફરીથી સેટ કરવા જેવું છે. જ્યારે આધાર વર્ષ નવું હોય છે, ત્યારે મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી પણ નવેસરથી શરૂ થાય છે, એટલે કે, શૂન્યથી.
આધાર વર્ષ કેમ બદલવામાં આવી રહ્યું છે?: છેલ્લા દાયકામાં, લોકોની ખર્ચ કરવાની રીતો, તેમની જરૂરિયાતો અને ફુગાવાની પ્રકૃતિ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગઈ છે. આજે આપણે જે વસ્તુઓ પર ખર્ચ કરીએ છીએ તે 2016 કરતા ઘણી અલગ છે. તેથી, ફુગાવાનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરવા અને કર્મચારીઓને વાસ્તવિક લાભ આપવા માટે આધાર વર્ષ અપડેટ કરવું જરૂરી બને છે.
પરિમાણો 7મું પગાર પંચ (વર્તમાન સિસ્ટમ) 8મું પગાર પંચ (સંભવિત સિસ્ટમ) DA બેઝ યર 2016-2026 (સંભવિત) જૂના DA નું શું થયું? 125% મર્જ 60-61% (જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં) DA મર્જ કરવામાં આવશે 0%થી શરૂ ગણતરીનો આધાર 0% પર રહેશે 2016 ભાવ 2026 ભાવ અસર મૂળભૂત પગારમાં વધારો નવો મૂળભૂત પગાર વધુ વધશે
તે કેવી રીતે કાર્ય કરશે?: 1. પગલું 1 - મર્જર 1 જાન્યુઆરી, 2026 સુધીમાં, તમારું મોંઘવારી ભથ્થું લગભગ 60-61% સુધી પહોંચી જશે. એકવાર 8મું પગાર પંચ લાગુ થઈ ગયા પછી, આ સમગ્ર DA તમારા વર્તમાન મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે. આ તમારા 'નવા મૂળ પગાર' બનાવશે, જે પહેલા કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે હશે.
2. પગલું 2 - રીસેટ એકવાર જૂના DAને તમારા મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવે, પછી DA કાઉન્ટર 0% પર રીસેટ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદના કોઈપણ મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો આ નવા અને વધેલા મૂળ પગાર પર ગણવામાં આવશે.
ઉદાહરણ: 7મા પગાર પંચ સાથે પણ આવું જ બન્યું. જ્યારે 2016માં તેનો અમલ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે 125% મોંઘવારી ભથ્થાને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવ્યું, અને DA ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યું.
પગાર પર શું અસર થશે?: આ ફેરફાર તમારા માટે ફાયદાકારક છે. શા માટે? કારણ કે જ્યારે તમારા ભવિષ્યના DA (દા.ત., 2%, 3%, 4%) ની ગણતરી તમારા નવા અને ઉચ્ચ મૂળ પગાર પર કરવામાં આવશે, ત્યારે તમને મળતી રકમ વધુ હશે. આનાથી સમય જતાં તમારા કુલ પગારમાં ઝડપી વધારો થશે.
પૅનલની રચના: સરકાર ટૂંક સમયમાં 8મા પગાર પંચની પેનલ બનાવી શકે છે. રિપોર્ટ: પેનલને તેની ભલામણો સબમિટ કરવામાં 18 મહિના લાગશે. અમલીકરણ: ભલામણો ક્યારે આવે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના, તે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી લાગુ થવાની અપેક્ષા છે. તેનો અર્થ એ કે તમને બાકી રકમનો લાભ પણ મળશે.
