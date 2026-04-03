672થી તૂટીને 303 રૂપિયા પર પહોંચ્યો TATAનો આ શેર, એક્સપર્ટ આપી રહ્યા છે ખરીદવાની સલાહ, જાણો
TATA Company Share Price: આ શેર 459.67 રૂપિયાના 52-સપ્તાહના હાઈ લેવલથી 35 ટકાથી વધુ નીચે છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં ટાટાના શેર 28 ટકા ઘટ્યા છે. આમ છતાં, સ્થાનિક બ્રોકરેજ ફર્મ જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ આ શેર પર બાય રેટિંગ આપ્યું છે.
TATA Company Share Price: ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના શેરમાં ગયા વર્ષે નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. તે 459.67 રૂપિયાના 52-સપ્તાહના હાઈ લેવલથી 35 ટકાથી વધુ નીચે છે. ગયા વર્ષે ટાટાના શેર 28 ટકા ઘટ્યા છે, જ્યારે બેન્ચમાર્ક નિફ્ટી 50માં ફક્ત 5 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. આમ છતાં, સ્થાનિક બ્રોકરેજ ફર્મ જિયોજિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સે ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના શેરને 'બાય' રેટિંગ આપ્યું છે.
કંપનીએ ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના શેર માટે 341 રૂપિયાનો ટારગેટ ભાવ નક્કી કર્યો છે, જે હાલના ભાવ કરતા 15 ટકા વધુ છે. જિયોજિતના મતે, ઉત્પાદન વિક્ષેપો અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ છતાં TMPVએ ક્વાર્ટરમાં મજબૂત નાણાકીય કામગીરી દર્શાવી છે.
સોમવારે રોકાણકારો ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના શેરના ભાવ પર નજર રાખશે. ઓટો જાયન્ટની બ્રિટીશ લક્ઝરી કાર પેટાકંપની જગુઆર લેન્ડ રોવર (JLR)એ નાણાકીય વર્ષ 2026ના ચોથા ક્વાર્ટર અને 31 માર્ચ, 2026ના રોજ પૂરા થતા સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ માટે જથ્થાબંધ અને છૂટક વેચાણના આંકડા જાહેર કર્યા છે.
ચોથા ક્વાર્ટરમાં યુરોપ સિવાયના તમામ બજારોમાં જથ્થાબંધ વેચાણમાં પાછલા વર્ષની તુલનામાં ઘટાડો થયો છે. યુરોપમાં 4.1 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. અન્ય બજારોમાં યુકેમાં 23.1 ટકા, ઉત્તર અમેરિકામાં 19.0 ટકા, ચીનમાં 29.8 ટકા, વિદેશી બજારોમાં 7.9 ટકા અને MENA ક્ષેત્રમાં 2.4 ટકાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. સંપૂર્ણ નાણાકીય વર્ષ 2026 માટે JLRનું જથ્થાબંધ વેચાણ વોલ્યુમ પાછલા નાણાકીય વર્ષની તુલનામાં 23.2 ટકા ઘટીને 307,900 યુનિટ થયું છે.
ચેરી સાથેના તેના સંયુક્ત સાહસ સહિત JLRનું ચીનમાં છૂટક વેચાણ, ત્રિમાસિક ધોરણે 16.2 ટકા વધીને 92,700 યુનિટ થયું છે. જો કે, આ વાર્ષિક ધોરણે 14.3 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. 31 માર્ચે પૂરા થયેલા વર્ષ માટે છૂટક વેચાણ પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 17.8 ટકા ઘટીને 352300 યુનિટ થયું.
જાન્યુઆરી-માર્ચમાં રેન્જ રોવર, રેન્જ રોવર સ્પોર્ટ અને ડિફેન્ડર જેવા નફા-આધારિત મોડેલ્સનું વેચાણ કુલ વેચાણમાં 77.1 ટકા હતું. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં તેમનો હિસ્સો 66.3 ટકા હતો. આ મોડેલ્સ ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સના રોકડ પ્રવાહમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. ટાટા મોટર્સની આવકમાં JLRની ભૂમિકા: JLR બ્રિટનની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની છે. તે ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સની માલિકી ધરાવે છે અને ભારતીય ઓટોમેકરની આવકમાં 80 ટકા ફાળો આપે છે.
