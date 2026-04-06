85%થી વધુ તૂટ્યો હતો આ નાનો શેર, હવે ફક્ત 3 દિવસમાં 33%ની તોફાની તેજી, જાણો
Share Increase: સોમવારે આ કંપનીના શેર 7 ટકાથી વધુ વધીને 30.39 રૂપિયા થયા. આ કંપનીના શેર 85%થી વધુ ઘટ્યા હતા, પરંતુ ત્રણ દિવસમાં કંપનીના શેર 33% વધ્યા છે.
Share Increase: સોમવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી(Ola Electric Mobility)ના શેરમાં રોકેટનો ઉછાળો આવ્યો. સોમવારે BSE પર ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર 7% થી વધુ વધીને ₹30.39 થયા.
છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં આ ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક કંપનીના શેર 85%થી વધુ ઘટ્યા હતા, પરંતુ ત્રણ દિવસમાં કંપનીના શેર 33 ટકા વધ્યા છે. માર્ચ મહિનાના મજબૂત વેચાણ ડેટા અને PLI પ્રમાણપત્રને કારણે ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેરમાં આ તીવ્ર વધારો થયો છે.
ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી(Ola Electric Mobility)ના શેર તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 85 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. 20 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી(Ola Electric Mobility)ના શેર 157.53 રૂપિયા પર હતા. 2 માર્ચ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર ઘટીને 21.21 રૂપિયા પર આવી ગયા હતા.
આ દરમિયાન, છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં કંપનીના શેરમાં 33 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. 30 માર્ચ, 2026ના રોજ ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર 22.69 રૂપિયા પર બંધ થયા હતા. 6 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર 30.39 રૂપિયા પર પહોંચ્યા હતા.
ત્રણ દિવસની તેજી બાદ, ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી(Ola Electric Mobility)નું માર્કેટ કેપ 13450 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થઈ ગયું છે. સાત અઠવાડિયામાં પહેલી વાર, ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીના શેર 30 રૂપિયાને વટાવી ગયા છે.
ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી(Ola Electric Mobility)એ શુક્રવારે એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં જાહેરાત કરી હતી કે તેને PLI-ઓટો યોજના હેઠળ ગ્લોબલ ઓટોમોટિવ રિસર્ચ સેન્ટર (GARC) તરફથી તેના રોડસ્ટર X+11 kW 4.5 kWh માટે પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) પ્રમાણપત્ર મળ્યું છે. ઓલા ઇલેક્ટ્રિકે જણાવ્યું કે આ સાથે, રોડસ્ટર X+4.5 kWh રોડસ્ટર પોર્ટફોલિયોમાં PLI પ્રમાણપત્ર મેળવનાર પ્રથમ મોટરસાઇકલ બની ગયું છે
ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટી(Ola Electric Mobility)એ વ્યવસાયિક કામગીરીમાં મજબૂત રીતે પાછુ ફર્યું છે. માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં દૈનિક ઓર્ડર 1,000 યુનિટથી વધુ થયા. માર્ચ 2026માં, કંપનીના રજિસ્ટ્રેશન માસિક ધોરણે 150 ટકાથી વધુ વધીને 10,115 યુનિટ થયા. ફેબ્રુઆરીમાં કંપનીના રજિસ્ટ્રેશન 3,973 યુનિટ હતા. ઓલા ઇલેક્ટ્રિક મોબિલિટીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે માસિક ધોરણે તેના બજાર હિસ્સામાં V-આકારની રિકવરી જોઈ છે.
