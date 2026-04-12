આશા ભોંસલેનું આ ગીત રેડિયો અને દૂરદર્શન પર હતું બેન, છતાં સિંગરે જીત્યો હતો ફિલ્મફેર એવોર્ડ
Asha Bholse Song: આશા ભોંસલેએ તેમના કરિયરમાં એવા અનેક ગીતો ગાયા જે 'કલ્ટ' બની ગયા. તે ગીતો આજે પણ સાંભળવામાં આવે છે. આવું જ એક ગીત હતું 'દમ મારો દમ'. આ ગીત આજે પણ લોકો પસંદ કરે છે. આ ગીતે ઝીનત અમાનને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી દીધી હતી. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ ગીત ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો પર બેન કરવામાં આવ્યું હતું?
આશા ભોંસલે 92 વર્ષની ઉંમરે મુંબઈમાં છેલ્લા શ્વાસ લીધા હતી. આશા ભોસલે ભારતીય સંગીત જગતની એક મહત્વની હસ્તી હતા. તેમણે પોતાના કરિયરમાં અસંખ્ય ગીતો ગાયા છે, જેમાંથી કેટલાક ગીતો સદાબહાર બની ગયા છે. આજે અમે તમને આશા ભોંસલેના આવા જ એક પ્રખ્યાત ગીતનો કિસ્સો જણાવી રહ્યા છીએ.
અમે જે ગીતની વાત કરી રહ્યા છીએ તેનું નામ છે 'દમ મારો દમ'. આ ગીત ફિલ્મ 'હરે રામા હરે કૃષ્ણા'નું હતું. આ ગીત આજે પણ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.
આ ગીતે ઝીનત અમાનને રાતોરાત સ્ટાર બનાવી દીધી હતી. એટલું જ નહીં, આશા ભોંસલેનું આ ગીત તેમના બેસ્ટ ગીતોમાંથી એકમાં ગણતરી થાય છે. પરંતુ નવાઈની વાત એ છે કે, આ ગીતને ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો પર બેન કરી દેવામાં આવ્યું હતું.
આશા ભોંસલેએ તેમની યુટ્યુબ સિરીઝ 'મોમેન્ટ્સ ઇન ટાઈમ'ના એક એપિસોડમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમનું આ ગીત ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો પર બેન કરવામાં આવ્યું હતું.
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયોની સાથે-સાથે આશા ભોંસલેનું આ ગીત દૂરદર્શન પર પણ બેન હતું. આ ગીતમાં ડ્રગ્સનો ઉપયોગ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો અને તેના શબ્દો સામે પણ વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. 'દમ મારો દમ'ને ભારતીય સંસ્કૃતિની વિરુદ્ધ માનીને સરકારે તેના પર રોક લગાવી દીધી હતી.
જે ગીતને સરકારે રેડિયો અને દૂરદર્શન પર બેન કર્યું હતું, તે જ ગીત માટે આશા ભોંસલેને ફિલ્મફેર એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા હતા.
આ ગીત સાથે જોડાયેલો વધુ એક કિસ્સો છે. દેવ આનંદ 'હરે રામા હરે કૃષ્ણા'ના ડિરેક્ટર હતા. તેઓ ફિલ્મમાંથી આ ગીત હટાવી દેવા માંગતા હતા, પરંતુ આશા ભોંસલેને આ ગીત ખૂબ જ પસંદ હતું. તેમણે દેવ આનંદને ગીત ન હટાવવા વિનંતી કરી હતી, ત્યારબાદ આ ગીત ફિલ્મનો હિસ્સો રહ્યું.
આ ગીતને આનંદ બક્ષી દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું. ગીતનું મ્યૂઝિક આરડી બર્મન આપ્યું હતું અને આશા ભોસલેએ આ ગીતમાં પોતાનો અવાજ આપ્યો હતો.
