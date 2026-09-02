/પહેલા દિવસે જ 27% તૂટ્યો આ શેર, બજારમાં ઉતરતા જ ખરાબ હાલતમાં આવ્યો શેર, જાણો

IPO Crash: આ કંપનીના રોકાણકારોને પહેલા દિવસે જ ઝટકો લાગ્યો છે, બુધવારે અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સના શેર 27 ટકાથી વધુ ઘટીને NSE પર 72 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા છે. BSE પર કંપનીના શેર 75 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. પહેલા જ દિવસે રોકાણકારોને ભારે નુકસાન થયું છે.
IPO Crash: બુધવારે બજારમાં પ્રવેશતા જ અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સના શેરમાં ભારે ઘટાડો થયો. કંપનીના શેરને પહેલા દિવસે જ મોટો ઝટકો લાગ્યો. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સના શેર 27 ટકાથી વધુ ઘટીને 72 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. આ દરમિયાન, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) પર, અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સના શેર 75 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા હતા. અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સના શેરનો પ્રારંભિક IPO ભાવ 99 રૂપિયા હતો. કંપનીના IPOનું કુલ કદ 175 કરોડ રૂપિયા હતું. રોકાણકારોને લિસ્ટિંગ સાથે 4000 રૂપિયા જેટલું નુકસાન ભોગવવું પડ્યું હતું.
ખરાબ લિસ્ટિંગ બાદ, અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સના શેરમાં થોડો સુધારો જોવા મળ્યો છે. ડિસ્કાઉન્ટ પર લિસ્ટિંગ પછી, અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સના શેર નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર 5 ટકાથી વધુ વધીને 75.60 રૂપિયા થયા છે. આ દરમિયાન, BSE પર, કંપનીના શેર 2 ટકાથી વધુ વધીને 76.80 રૂપિયા થયો. અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સનો IPO 25 ઓગસ્ટ, 2026ના રોજ અરજી માટે ખુલ્યો હતો અને 28 ઓગસ્ટ સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો.
અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સનો IPO કુલ 2.93 ગણો અરજીમાં સબ્સક્રાઈબ થયો હતો, રિટેલ રોકાણકાર ક્વોટા 2.68 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. નોન-ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર (NII) કેટેગરીને 3.55 ગણો સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. લાયક સંસ્થાકીય ખરીદનાર (QIB) ક્વોટા 1.72 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સના IPOમાં રિટેલ રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 1 લોટ અને વધુમાં વધુ 13 લોટ માટે અરજી કરી શકતા હતા. એક IPO લોટમાં 151 શેર હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે છૂટક રોકાણકારોએ એક IPO લોટ માટે 14,949 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડ્યું હતું.
અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ એક એન્જિનિયરિંગ, પ્રિક્યોરમેન્ટ અને બાંધકામ કંપની છે. કંપની ટેલિકોમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ગટર વ્યવસ્થા અને ગેસ પાઇપલાઇન વર્ટિકલ્સમાં આવશ્યક ઓવરહેડ અને ભૂગર્ભ ઉપયોગિતા માળખાના ડિઝાઇન, વિકાસ, અમલીકરણ, સંચાલન અને જાળવણીમાં રોકાયેલી છે.
30 જૂન, 2026 સુધીમાં, કંપની પાસે 23 ચાલુ પ્રોજેક્ટ્સ છે, જેમાં ચાર ટેલિકોમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ, 14 ગટર વ્યવસ્થા પ્રોજેક્ટ્સ, ચાર ગેસ પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ્સ અને એક રેલ્વે સિગ્નલિંગ વર્ટિકલનો સમાવેશ થાય છે. અન્નુ પ્રોજેક્ટ્સ IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલી રકમનો ઉપયોગ મશીનરી અથવા સાધનોની ખરીદી, કાર્યકારી મૂડી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે મૂડી ખર્ચ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.