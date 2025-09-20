785 રૂપિયાથી ઘટીને 1 રૂપિયા પર આવ્યો આ સ્ટોક, અનિલ અંબાણી છે કંપનીના પ્રમોટર
Stock Fell: અનિલ અંબાણીની આ કંપનીના શેરમાં લાંબા ગાળે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. એક સમયે, તે 785 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો હતો, પરંતુ જેમ જેમ કંપનીનું સંકટ ઊંડું થતું ગયું, તેમ તેમ ઘટાડો ચાલુ રહ્યો, જેના કારણે તે 1 રૂપિયા સુધી ઘટી ગયો.
Stock Fell: અનિલ અંબાણી અને તેમની સંલગ્ન કંપનીઓની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને CBI જેવી તપાસ એજન્સીઓ હવે અનિલ અંબાણીની રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી રહી છે.
આ દરમિયાન, કેટલીક મોટી બેંકોએ કંપનીઓના લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા છે. આમાં અનિલ અંબાણીની ટેલિકોમ કંપની, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અથવા RComનો સમાવેશ થાય છે. રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ એક સમયે ટેલિકોમ ક્ષેત્રની સૌથી મોટી કંપનીઓમાંની એક હતી, પરંતુ સમય જતાં, કંપની દેવાના બોજ હેઠળ દબાઈ ગઈ અને નાદારીની કાર્યવાહીમાં મજબૂર થઈ. જેમણે RComના શેર ખરીદ્યા હતા તેમને સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે.
રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સના શેરમાં લાંબા ગાળે નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ શેર એક સમયે 785 રૂપિયાની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો, પરંતુ જેમ જેમ કંપનીનું સંકટ ઊંડું થતું ગયું, તેમ તેમ તેમાં ઘટાડો થવા લાગ્યો, જેના કારણે તે 1 રૂપિયા સુધી નીચે આવી ગયો. હાલમાં, આ શેર 1.45 રૂપિયા પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ શેર 52 અઠવાડિયાના હાઈ અને લો લેવલમાં 2.59 રૂપિયા અને 1.30 રૂપિયાની વચ્ચે ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે.
તાજેતરમાં, બેંક ઓફ બરોડા (BOB), સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સના લોન એકાઉન્ટ્સને છેતરપિંડીભર્યા જાહેર કર્યા હતા. કંપનીએ એપ્રિલમાં ખુલાસો કર્યો હતો કે માર્ચમાં તેનું કુલ દેવું 40,400 કરોડ રૂપિયા હતું. બાકી લોન બાદ, કંપની સામે નાદારીની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી. કંપની સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ના નેતૃત્વ હેઠળના લેણદારોની સમિતિની દેખરેખ હેઠળ છે અને રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલ દ્વારા તેનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
રિલાયન્સના પ્રમોટર્સ કંપનીમાં નજીવો 0.77% હિસ્સો ધરાવે છે. આ દરમિયાન, જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 98.46 ટકા છે. પ્રમોટરોમાં, અનિલ અંબાણી 1,859,171 શેર અથવા 0.07 ટકા ધરાવે છે. તેમની પત્ની, ટીના અંબાણી 1,650,832 શેર અથવા 0.06 ટકા ધરાવે છે.
