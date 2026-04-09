99%થી વધુ તૂટ્યો હતો અનિલ અંબાણીનો આ શેર, હવે માત્ર 5 દિવસમાં 32%ની તોફાની તેજી
Anil Ambani Share: ગુરુવારે અનિલ અંબાણીની આ કંપનીના શેર 5% વધીને 89.36 રૂપિયા થયા છે. કંપનીના શેર પાંચ દિવસમાં 32 ટકા વધ્યા છે. કંપનીના શેર તેમના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તરથી 99 ટકાથી વધુ ઘટ્યા હતા.
Anil Ambani Share: અનિલ અંબાણીની માલિકીની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)ના શેર છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મજબૂત તેજીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. ગુરુવારે BSE પર રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 5% વધીને ₹89.36 થયા.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)ના શેર તાજેતરના વર્ષોમાં તેમના ઓલટાઈમ હાઈ લેવલથી 99 ટકાથી વધુ ઘટ્યા હતા. આ લેવલથી, કંપનીના શેરમાં સારી રિકવરી આવી હતી, પરંતુ તાજેતરના મહિનાઓમાં, કંપનીના શેર પર ફરીથી દબાણ વધ્યું છે. ગુરુવારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)નું માર્કેટ કેપ 3,651 કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું છે.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)ના શેર છેલ્લા પાંચ દિવસમાં ભારે વધારો અનુભવી રહ્યા છે. અનિલ અંબાણીની કંપનીના શેર માત્ર પાંચ દિવસમાં 32%થી વધુ ઉછળ્યા છે. 2 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 67.63 રૂપિયા પર હતા.
9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ કંપનીના શેર ₹89.36 પર પહોંચ્યા. 1 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 64.25 રૂપિયાના 52 અઠવાડિયાના લોઅર લેવલે પહોંચ્યા હતા. આ લેવલથી, કંપનીના શેર 37 ટકાથી વધુ ઉછળ્યા છે.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)ના શેરનો 52 અઠવાડિયાનો ઉચ્ચતમ ભાવ 425 રૂપિયા છે. સપ્ટેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરના શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન મુજબ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પ્રમોટરનો હિસ્સો 19.05 ટકા છે, જ્યારે જાહેર શેરહોલ્ડિંગ 80.84 ટકા છે.
છેલ્લા એક વર્ષમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર(Reliance Infrastructure)ના શેર 99 ટકાથી વધુ ઘટ્યા છે. 15 જાન્યુઆરી, 2008ના રોજ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની આ કંપનીના શેર 2641 રૂપિયા પર હતા. 27 માર્ચ, 2020ના રોજ શેર ઘટીને 9.20 રૂપિયા થઈ ગયા. આ લેવલે પહોંચ્યા પછી, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 4300 ટકાથી વધુ વધ્યા છે. જો કે, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર છેલ્લા એક વર્ષથી દબાણ હેઠળ છે અને તેમાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર પાછલા એક વર્ષમાં 63% થી વધુનો ઘટાડો થયો છે. 9 એપ્રિલ, 2025ના રોજ અનિલ અંબાણીની માલિકીની આ કંપનીના શેર 243.80 રૂપિયા પર હતા. 9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 89.36 રૂપિયાની ટોચે પહોંચ્યા. છેલ્લા 6 મહિનામાં, કંપનીના શેર 61 ટકા ઘટ્યા છે. આ દરમિયાન, આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેર 43 ટકા ઘટ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેર લગભગ 40 ટકા ઘટ્યા છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
